أبو العينين: منفتحون على مشاركة البرلمانات الدولية في اجتماعاتنا باتحاد المتوسط

قال النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، إن الجمعية البرلمانية ستعزز تواصلها مع المنظمات الدولية البرلمانية من منطلق إثراء المناقشات وتعدد الآراء في ضوء ما يشهده المحيط الحيوي الإقليمي.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الثاني من فعاليات اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة شرم الشيخ.

وذكر أن الجمعية البرلمانية ستكون سعيدة بمشاركة البرلمانات الإقليمية مثل البرلمان الإفريقي وكذلك البرلمان العربي.

ونوه بأنه سيتم كذلك دعوة بعض الشخصيات والبرلمانات الأخرى ومنها البرلمان الأوروبي للانخراط في نقاشات مثمرة حتى لا يكون مجرد حديث وتكون هناك مخرجات قابلة للتنفيذ لتلاشي آفة بعض البرلمانات تستمر مناقشتها طويلا وتنتهي إلى اللاشيء.

وصوت أبو العينين على إرسال دعوات للمنظمات البرلمانية الدولية وشخصيات عامة ووافقت الجمعية البرلمانية.