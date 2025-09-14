تفاصيل البيان الختامي لاجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بشرم الشيخ

قال الإعلامي هاني النحاس، إنه تم اختتام أعمال الجمعية البرلمانية لـ الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة شرم الشيخ مساء أمس، والتي استمرت ثلاثة أيام متواصلة من المناقشات المكثفة بمشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول الأعضاء.

وأوضح الإعلامي هاني النحاس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن البيان الختامي أكد على مركزية القضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مع رفض ما وصفه بـ"الممارسات الإجرامية الإسرائيلية".

واسترسل: كما دعا المجتمعون إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإزالة العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية التي تسببت في مجاعة شمال القطاع، محمّلين الجانب الإسرائيلي مسؤولية تعطيل المساعدات، ونفي في الوقت نفسه أن تكون مصر قد أغلقت معبر رفح.

ولفت إلى أن البرلمان أدان الاعتداء الأخير الذي استهدف وفد حركة حماس في قطر، مؤكداً ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو ضد أي دولة عربية أخرى.

وأشار الى أن البيان الختامي شمل خطة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول ضفتي المتوسط شمالاً وجنوباً، مع الإشادة بالدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية المصرية في دعم جهود السلام وحل النزاعات.