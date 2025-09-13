قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
توك شو

أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة بمتحف شرم الشيخ

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط  في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
 


وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، "  أبو العينين اصطحب الوفود المشاركة في اجتماعات التحاد من أجل المتوسط في جولة بمتحف شرم الشيخ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :" متحف شرم الشيخ يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية ". 


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" متحف شرم الشيخ به مركز ثقافي وهو أبرز المقاصد السياحية في مدينة شرم الشيخ ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إنشاء متحف شرم الشيخ فكرة عبقرية لتنويع المقاصد السياحية للسائحين ". 

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد حفل تخرج طلاب مدارس السلام بطنطا

معاون محافظ بني سويف

عقد برنامج تدريبي للتوعية الصحية للسيدات في بني سويف

ازالات بني سويف

إزالة 661 تعديا بالمرحلة الثانية من حملات الموجة 27 في بني سويف

بالصور

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة

افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

السمك بالعنب

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

