أحمد موسى: أبو العينين اصطحب وفود برلمان الاتحاد من أجل المتوسط في جولة بمتحف شرم الشيخ

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، " أبو العينين اصطحب الوفود المشاركة في اجتماعات التحاد من أجل المتوسط في جولة بمتحف شرم الشيخ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" متحف شرم الشيخ يضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" متحف شرم الشيخ به مركز ثقافي وهو أبرز المقاصد السياحية في مدينة شرم الشيخ ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إنشاء متحف شرم الشيخ فكرة عبقرية لتنويع المقاصد السياحية للسائحين ".