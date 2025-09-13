أبو العينين: من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نكون عضو مراقب بالأمم المتحدة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في شرم الشيخ برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمات عدد من الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .

وقال أبو العينين في كلمته أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”من حقنا كبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط أن نقدم للأمم المتحدة كي نكون عضو مراقب".

وأضاف أبو العينين: "تواجدنا كعضو مراقب يفيد أي رئيس للاتحاد من اجل المتوسط في المستقبل للتحدث باسم الاتحاد في مختلف القضايا العالمية".

