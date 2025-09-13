قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
سيراميكا كليوباترا يواجه سموحة لفض الاشتباك في الدوري الممتاز
الأونروا: المجاعة في غزة سببها قيود الإحتلال على المساعدات الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، فعاليات أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بعد تولي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان في دورته الحالية، وسط حضور برلماني واسع من دول شمال وجنوب المتوسط.

تفاصيل الجلسات الجارية

وفي مداخلة مباشرة لقناة صدى البلد من شرم الشيخ، كشف هاني النحاس مراسل القناة، عن تفاصيل الجلسات الجارية، مؤكدًا أن الاجتماع يحظى بأهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، نظراً للتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كلمة جبالي: الحاجة إلى رؤية موحدة

خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة شدد فيها على ضرورة تنسيق المواقف بين الدول المطلة على المتوسط، مؤكدًا أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف الجهود نحو السلام والاستقرار.

وأشار جبالي ، إلى أهمية إيصال الرؤية المصرية العادلة إلى الشركاء الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومبدأ الحل السلمي القائم على العدالة والاحترام المتبادل.

أبو العينين: معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري

من جانبه، قدم النائب محمد أبو العينين عرضًا شاملًا باستخدام الخرائط، أوضح فيه طبيعة المعابر بين غزة وكل من مصر والأردن، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق يومًا من الجانب المصري، وأن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة إنسانيًا لأهالي غزة.

وقد لاقت هذه المواقف إشادة كبيرة من الوفود الأوروبية المشاركة، التي أعربت عن تقديرها للدور المصري في دعم التهدئة والحلول السياسية.

جلسات مستقبلية لمناقشة التعاون الإقليمي والذكاء الاصطناعي

وبحسب ما نقله مراسل "صدى البلد"، من المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار اليوم، حيث تعقد جلسات متخصصة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين دول المتوسط، في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى قضايا الذكاء الاصطناعي والتكامل الإقليمي.

دعم أوروبي للموقف المصري

وأكد خافير ماروتو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، في كلمته، دعمه الكامل للرؤية المصرية بشأن القضية الفلسطينية، مشيدًا باختيار أبو العينين رئيسًا للبرلمان، ومؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية المصرية في حلحلة الأزمات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

محمد أبو العينين فعاليات أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ترشيحاتنا

منتخب شباب الكرة الطائرة

اليوم.. افتتاح البطولة الإفريقية لشباب الطائرة بالقاهرة

آرسنال

أرسنال في مهمة استعادة نغمة الانتصارات أمام نوتنجهام فورست .. اليوم

تشيلسي

تشيلسي ضيفا ثقيلا على برينتفورد لمواصلة مطاردة الصدارة في الدوري الإنجليزي

بالصور

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر على الطريقة المصرية.. دفء وراحة في كل ملعقة

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد