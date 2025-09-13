فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو

انطلقت صباح اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ، فعاليات أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بعد تولي النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان في دورته الحالية، وسط حضور برلماني واسع من دول شمال وجنوب المتوسط.

تفاصيل الجلسات الجارية

وفي مداخلة مباشرة لقناة صدى البلد من شرم الشيخ، كشف هاني النحاس مراسل القناة، عن تفاصيل الجلسات الجارية، مؤكدًا أن الاجتماع يحظى بأهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، نظراً للتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كلمة جبالي: الحاجة إلى رؤية موحدة

خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة شدد فيها على ضرورة تنسيق المواقف بين الدول المطلة على المتوسط، مؤكدًا أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف الجهود نحو السلام والاستقرار.

وأشار جبالي ، إلى أهمية إيصال الرؤية المصرية العادلة إلى الشركاء الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومبدأ الحل السلمي القائم على العدالة والاحترام المتبادل.

أبو العينين: معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري

من جانبه، قدم النائب محمد أبو العينين عرضًا شاملًا باستخدام الخرائط، أوضح فيه طبيعة المعابر بين غزة وكل من مصر والأردن، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق يومًا من الجانب المصري، وأن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة إنسانيًا لأهالي غزة.

وقد لاقت هذه المواقف إشادة كبيرة من الوفود الأوروبية المشاركة، التي أعربت عن تقديرها للدور المصري في دعم التهدئة والحلول السياسية.

جلسات مستقبلية لمناقشة التعاون الإقليمي والذكاء الاصطناعي

وبحسب ما نقله مراسل "صدى البلد"، من المقرر أن تستمر الفعاليات على مدار اليوم، حيث تعقد جلسات متخصصة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين دول المتوسط، في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، بالإضافة إلى قضايا الذكاء الاصطناعي والتكامل الإقليمي.

دعم أوروبي للموقف المصري

وأكد خافير ماروتو، نائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، في كلمته، دعمه الكامل للرؤية المصرية بشأن القضية الفلسطينية، مشيدًا باختيار أبو العينين رئيسًا للبرلمان، ومؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية المصرية في حلحلة الأزمات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.