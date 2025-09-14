قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دَعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
إصابات واعتقالات.. اضطرابات في لندن خلال مظاهرة لليمين المتطرف ضد المهاجرين
تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.. متى ينتهي فصل الصيف رسميا؟
كامل الوزير: ندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الموانئ المصرية ومشروعات النقل
لأول مرة.. تدريس وحدة الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بالتعليم الفني
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
حزن على السوشيال ميديا بعد وفاة الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الرد المصري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة كان حاسماً وسريعاً، وعبّر عن موقف تضامني ثابت تجاه دولة شقيقة، موضحا أن البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أدان بشدة هذا "الاعتداء غير المسبوق"، واعتبره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسابقة تعرقل جهود التهدئة التي تعمل عليها مصر وقطر إلى جانب أطراف إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن القاهرة ترى في استهداف دولة تلعب دور الوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار، محاولة إسرائيلية لإجهاض أي مساعٍ سلمية جارية.

وفي السياق ذاته، أشار عماد إلى أن خطاب مندوب مصر في مجلس الأمن كان بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم، حين أكد أن "أمن قطر من أمن مصر"، في تعبير مباشر عن رفض القاهرة التام للمساس بسيادة أي دولة عربية، كما كشف عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير قطر، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع الدوحة، وأكد ضرورة حشد موقف عربي وإسلامي ودولي لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها المتكررة تجاه المدنيين والدول العربية.

وأضاف عماد أن التحرك المصري لم يقتصر على المستوى الرسمي فقط، بل شمل أيضاً ردود فعل شعبية ومؤسسية؛ إذ أصدر الأزهر الشريف بياناً شديد اللهجة وصف فيه القصف بأنه "عمل إرهابي"، ودعا إلى وحدة عربية وإسلامية لمواجهة "غطرسة الكيان الصهيوني"، كما عبرت الأحزاب السياسية المصرية عن استنكارها لما وصفته بـ"التعدي السافر على دولة عربية"، داعية إلى دعم أي قرارات تتخذها القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي العربي، مؤكدا أن هذا الإجماع بين الدولة والشعب يعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضايا العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

