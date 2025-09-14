القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الرد المصري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة كان حاسماً وسريعاً، وعبّر عن موقف تضامني ثابت تجاه دولة شقيقة، موضحا أن البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أدان بشدة هذا "الاعتداء غير المسبوق"، واعتبره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وسابقة تعرقل جهود التهدئة التي تعمل عليها مصر وقطر إلى جانب أطراف إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن القاهرة ترى في استهداف دولة تلعب دور الوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار، محاولة إسرائيلية لإجهاض أي مساعٍ سلمية جارية.

وفي السياق ذاته، أشار عماد إلى أن خطاب مندوب مصر في مجلس الأمن كان بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم، حين أكد أن "أمن قطر من أمن مصر"، في تعبير مباشر عن رفض القاهرة التام للمساس بسيادة أي دولة عربية، كما كشف عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير قطر، أعرب خلاله عن تضامن مصر الكامل مع الدوحة، وأكد ضرورة حشد موقف عربي وإسلامي ودولي لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها المتكررة تجاه المدنيين والدول العربية.

وأضاف عماد أن التحرك المصري لم يقتصر على المستوى الرسمي فقط، بل شمل أيضاً ردود فعل شعبية ومؤسسية؛ إذ أصدر الأزهر الشريف بياناً شديد اللهجة وصف فيه القصف بأنه "عمل إرهابي"، ودعا إلى وحدة عربية وإسلامية لمواجهة "غطرسة الكيان الصهيوني"، كما عبرت الأحزاب السياسية المصرية عن استنكارها لما وصفته بـ"التعدي السافر على دولة عربية"، داعية إلى دعم أي قرارات تتخذها القيادة السياسية المصرية لحماية الأمن القومي العربي، مؤكدا أن هذا الإجماع بين الدولة والشعب يعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضايا العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.