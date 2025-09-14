أسباب تأخر تسليم بعض الكتب المدرسية بسبب تطوير المناهج

تحدث الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم عن أزمة تأخر تسليم بعض الكتب الدراسية للطلاب قبل بدء المدارس، قائلا: إن التغييرات الجارية في المناهج التعليمية هي السبب وراء تأخر وصول بعض المقررات مثل كتابي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

وأكد أسامة عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الوزارة تعمل على استكمال طباعة وتوزيع الكتب، بحيث تكون جميع المقررات متاحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن تحديث المناهج يهدف إلى تقليل اعتماد الطلاب على الكتب الخارجية، من خلال توفير محتوى متكامل وشامل داخل الكتب الرسمية التي تصدرها الوزارة، بما يتماشى مع خطط تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم وضعت أنظمة جديدة لتيسير سداد المصروفات الدراسية، تشمل إمكانية التقسيط على أربع دفعات سنوية، إلى جانب قرارات وزارية تستثني عدداً من الفئات من دفع المصروفات كاملة أو جزئية.