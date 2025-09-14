جامعة المنصورة تعزز انفتاحها الدولي بإطلاق أول دورة لتعليم البلغارية

أطلقت كلية الآداب بجامعة المنصورة أول دورة لتعليم اللغة البلغارية في الجامعات المصرية، في خطوة رائدة تؤكد انفتاح الجامعة على ثقافات العالم، وتعزز جسور التعاون الدولي.

حيث ظِّمَت الدورة التدريبية المجانية لتعليم أساسيات اللغة البلغارية تحت إشراف الدكتور كريم عبد الغني، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ ومنسق الأنشطة بالكلية والمتخصص في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، وقد شكَّلت هذه المبادرة تجربةً نوعيةً جمعت بين الكفاءات الأكاديمية المصرية والدعم الدولي، وأسهمت في إتاحة فرص تعليمية متعددة الثقافات أمام الطلاب، حيث حظيت الدورة بإقبالٍ مميزٍ من طلاب الجامعة، في إطار التزامها بدعم الأنشطة النوعية المبتكرة، وترسيخ ثقافة التعلّم متعدد اللغات بما يعزز قدراتهم على الانخراط في مجتمع المعرفة الدولي.

فيما صرَّح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بأن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، منفتحة على ثقافات العالم، وساعية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ورحَّبت سفارة بلغاريا بالقاهرة بهذه الخطوة، وأصدرت بيانًا رسميًّا أعربت فيه عن بالغ تقديرها لإطلاق الدورة، مشيرةً إلى أنها جاءت باقتراح من الجانب البلغاري، المُمثَّل في وفد جامعة "فليكو تارنوفو"، كما قدَّرت جامعة "فليكو تارنوفو" البلغارية دور جامعة المنصورة في نشر اللغة والثقافة البلغارية في مصر، باعتبارها خطوةً واعدةً للتبادل الطلابي والعلمي مستقبلًا.

وقد اهتمت الصحف البلغارية بتغطية هذه التجربة غير المسبوقة، مبرزةً الدور الريادي للدكتور كريم عبد الغني في تدريس اللغة البلغارية لطلاب الجامعة، إلى جانب نشاطاته الأكاديمية والثقافية

جديرٌ بالذكر ان “عبد الغني” شارك مؤخرًا في الملتقى الدولي الثامن والأربعين للغة البلغارية بجامعة "فيليكو تارنوفو"، الذي جمع 87 مشاركًا من أكثر من 30 دولة، وقد تم اختياره متحدثًا باسم المشاركين، في تقديرٍ يعكس مكانته الأكاديمية المرموقة ودوره في تعزيز الحوار الثقافي والعلمي بين مصر وبلغاريا