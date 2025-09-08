رئيس جامعة المنصورة يلتقي إدارة برنامج بكالوريوس الصيدلة الدولي لمتابعة سير العملية التنفيذية

التقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إدارةَ برنامج بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية الدولي «فارم دي المنصورة – مانشستر» بكلية الصيدلة؛ وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانطلاق البرنامج الجديد اعتبارًا من العام الجامعي 2025 / 2026.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة نهى منصور حسن، مديرة البرنامج، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين.

وأكَّد رئيس الجامعة أن البرنامج يُعَدُّ الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية في مجال الصيدلة الإكلينيكية، ويجسِّد توجهات الدولة نحو تدويل التعليم الجامعي وتعزيز الشراكات الدولية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة لا تكتفي بإطلاق برامج جديدة فحسب، بل تعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي مستدام يضمن الجودة والتكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لافتًا إلى أن برنامج «فارم دي المنصورة – مانشستر» يمثل امتدادًا لتجربة الجامعة الناجحة في برنامجي مانشستر للطب وطب الأسنان.

كما أوضح أن الجامعة تضع آليات دقيقة لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتولي أهمية قصوى لترسيخ روح العمل المؤسسي، مع وضع خطة تنفيذية متكاملة تضمن تطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية للبرنامج، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية قادرة على استقطاب الطلاب المصريين والوافدين.

ووجّه رئيس الجامعة إدارة كلية الصيدلة وإدارة البرنامج بضرورة العمل على بناء هوية أكاديمية متميزة تقوم على الإبداع والابتكار في المناهج الدراسية، وتعزيز البحث التطبيقي المرتبط باحتياجات المجتمع والصناعة الدوائية؛ بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الريادة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

و أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن البرنامج الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالجامعة، مضيفًا أن الجامعة حريصة على توفير برامج تدريب ميداني متطورة لربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، الأمر الذي يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، كما أشار إلى أن البرنامج سيمنح الطلاب فرصة فريدة للحصول على تعليم عالمي المستوى داخل مصر، ويعزز قدراتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكَّدت الدكتورة منال عيد أن كلية الصيدلة أنهت استعداداتها الأكاديمية والإدارية لانطلاق البرنامج، مشيرةً إلى أن الكلية ستوفر أحدث المعامل والوسائل التعليمية بما يضمن للطلاب تجربة دراسية متكاملة وفق المعايير البريطانية.

و أعربت الدكتورة نهى منصور عن خالص شكرها لرئيس الجامعة على ثقته، مؤكدةً أن خطتها خلال الفترة المقبلة ستركز على متابعة تنفيذ الخطة الأكاديمية والإدارية الموضوعة، وتطوير آليات التواصل مع الطلاب المصريين والوافدين، فضلًا عن تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي بما يواكب التطورات العالمية في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

يُذكر أن برنامج «فارم دي المنصورة – مانشستر» يُعَدُّ ثمرة تعاون متميز بين جامعتي المنصورة ومانشستر بالمملكة المتحدة، ويضاف إلى نجاح برنامجي مانشستر في الطب وطب الأسنان

ويقدّم البرنامج مناهج حديثة وفق معايير بريطانية متطورة في تخصص الصيدلة الإكلينيكية، ويربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية في الصناعات الدوائية؛ بما يؤهل خريجيه لمواكبة المستجدات العالمية والمساهمة في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التعليم الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي.