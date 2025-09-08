قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
محافظات

رئيس جامعة المنصورة يلتقي إدارة برنامج بكالوريوس الصيدلة الدولي لمتابعة سير العملية التنفيذية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
همت الحسينى

التقى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إدارةَ برنامج بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية الدولي «فارم دي المنصورة – مانشستر» بكلية الصيدلة؛ وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانطلاق البرنامج الجديد اعتبارًا من العام الجامعي 2025 / 2026.

حضر  اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عيد، عميدة كلية الصيدلة، والدكتورة نهى منصور حسن، مديرة البرنامج، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين.

وأكَّد رئيس الجامعة أن البرنامج يُعَدُّ الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية في مجال الصيدلة الإكلينيكية، ويجسِّد توجهات الدولة نحو تدويل التعليم الجامعي وتعزيز الشراكات الدولية، انسجامًا مع رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة لا تكتفي بإطلاق برامج جديدة فحسب، بل تعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي مستدام يضمن الجودة والتكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، لافتًا إلى أن برنامج «فارم دي المنصورة – مانشستر» يمثل امتدادًا لتجربة الجامعة الناجحة في برنامجي مانشستر للطب وطب الأسنان.

كما أوضح أن الجامعة تضع آليات دقيقة لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتولي أهمية قصوى لترسيخ روح العمل المؤسسي، مع وضع خطة تنفيذية متكاملة تضمن تطوير الجوانب الأكاديمية والبحثية والإدارية للبرنامج، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية قادرة على استقطاب الطلاب المصريين والوافدين.

ووجّه رئيس الجامعة إدارة كلية الصيدلة وإدارة البرنامج بضرورة العمل على بناء هوية أكاديمية متميزة تقوم على الإبداع والابتكار في المناهج الدراسية، وتعزيز البحث التطبيقي المرتبط باحتياجات المجتمع والصناعة الدوائية؛ بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الريادة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

و أوضح الدكتور محمد عطية البيومي أن البرنامج الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالجامعة، مضيفًا أن الجامعة حريصة على توفير برامج تدريب ميداني متطورة لربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، الأمر الذي يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، كما أشار إلى أن البرنامج سيمنح الطلاب فرصة فريدة للحصول على تعليم عالمي المستوى داخل مصر، ويعزز قدراتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكَّدت الدكتورة منال عيد أن كلية الصيدلة أنهت استعداداتها الأكاديمية والإدارية لانطلاق البرنامج، مشيرةً إلى أن الكلية ستوفر أحدث المعامل والوسائل التعليمية بما يضمن للطلاب تجربة دراسية متكاملة وفق المعايير البريطانية.

و أعربت الدكتورة نهى منصور عن خالص شكرها لرئيس الجامعة على ثقته، مؤكدةً أن خطتها خلال الفترة المقبلة ستركز على متابعة تنفيذ الخطة الأكاديمية والإدارية الموضوعة، وتطوير آليات التواصل مع الطلاب المصريين والوافدين، فضلًا عن تعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي بما يواكب التطورات العالمية في مجال الصيدلة الإكلينيكية.

يُذكر أن برنامج «فارم دي المنصورة – مانشستر» يُعَدُّ ثمرة تعاون متميز بين جامعتي المنصورة ومانشستر بالمملكة المتحدة، ويضاف إلى نجاح برنامجي مانشستر في الطب وطب الأسنان

ويقدّم البرنامج مناهج حديثة وفق معايير بريطانية متطورة في تخصص الصيدلة الإكلينيكية، ويربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية في الصناعات الدوائية؛ بما يؤهل خريجيه لمواكبة المستجدات العالمية والمساهمة في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التعليم الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي.

الدقهلية المنصوره جامعه مانشستر

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

حملات مرورية

ضبط 82 مركبة توك توك مخالفة فى حملات مرورية بأسوان

معارض «أهلاً مدارس»

بتخفيضات 25%.. محافظ الجيزة: افتتاح 23 معرضاً أهلاً مدارس الأربعاء المقبل لتخفيف الأعباء على المواطنين

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة “إنترلووب جروب” الباكستانية لصناعة الملابس الجاهزة

اقتصادية قناة السويس: القنطرة غرب تمثل وجهة واعدة لصناعة الملابس الجاهزة

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

