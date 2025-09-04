قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غنيم رئيسًا شرفيًّا للمؤتمر الثالث للمناعة والطب التجديدي بـ صيدلة المنصورة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
همت الحسينى

نظَّمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة المؤتمرَ العلميَّ الثالث للمناعة والطب التجددي، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتورة منال عيد عميدة الكلية، وتولَّى العالم الجليل الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى ومؤسِّس مركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة، الرئاسةَ الشرفيةَ للمؤتمر، فيما كان الدكتور خالد بشير سليم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث مقرِّرًا للمؤتمر، وبإشراف وتنفيذ الدكتورة ميرهان أحمد مقلد، مديرة برنامج الماجستير المهني في علم المناعة والطب التجددي، وسكرتيرةً عامةً للمؤتمر.

انعقدت فعاليات المؤتمر على مدار يومين، تحت عنوان: "الآفاق الحديثة في أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجددي: اكتشافات رائدة من أجل غدٍ أكثر صحة"، حيث استهدف تسليطَ الضوء على التطبيقات الحديثة في مجال المناعة والطب التجددي، واستعراضَ دور الخلايا الجذعية وإفرازاتها في علاج الأمراض المستعصية، إلى جانب مناقشة آفاق البحث العلمي المستقبلية.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي يعكس حرصَ الجامعة على ترسيخ مكانتها في مجالات البحث العلمي المتقدم، ولا سيما في علوم المناعة والطب التجددي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تعزيز التعاون الدولي وإتاحة منصة لتبادل الرؤى العلمية بين الخبراء من مختلف الدول.

واعرب الدكتور محمد غنيم عن سعادته بالرئاسة الشرفية للمؤتمر، مؤكدًا أن جامعة المنصورة ما تزال تواصل دورها الرائد في دعم الأبحاث الطبية التي تخدم الإنسانية، وأن مؤتمراتها العلمية تمثل فرصةً مهمةً لفتح آفاق جديدة أمام الباحثين في مجالات الطب التجددي.

كما أشار الدكتور طارق غلوش إلى أن المؤتمر يجسِّد استراتيجيةَ الجامعة في دعم الابتكار وتوجيه الأبحاث العلمية نحو القضايا الصحية ذات الأولوية عالميًّا،

وأوضحت الدكتورة منال عيد أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أحدث ما توصَّل إليه العلم في مجالات المناعة والطب التجددي،

وأكَّد الدكتور خالد بشير أن فعاليات هذا العام تميَّزت بمشاركة واسعة من العلماء المصريين والدوليين، وبتنوع الجلسات العلمية 

و أوضحت الدكتورة ميرهان أحمد مقلد أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تتويجًا لجهود فريق العمل بالبرنامج في دعم البحث العلمي التطبيقي، وإتاحة منصة علمية تفاعلية تربط بين الباحثين والأطباء والخبراء الدوليين.

شارك في المؤتمر نخبة من الجامعات والمراكز البحثية المرموقة داخل مصر وخارجها، من بينها: جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الطبية والطب التجددي، وجامعة دويسبورغ-إيسن بألمانيا، وجامعة إيفري بفرنسا، ومؤسسة سدرة للطب بدولة قطر؛ مما يعكس مكانة جامعة المنصورة كمنصة علمية جاذبة للخبرات الدولية.

شهد اليوم الأول محاضرات علمية متميزة، أبرزها محاضرة للدكتور بيرند جيبل من جامعة إيسن بألمانيا حول الإمكانات السريرية للحويصلات خارج الخلية المشتقة من الخلايا الجذعية، إلى جانب محاضرة للدكتورة تغريد جعفر من جامعة القاهرة عن دور الجهاز المناعي في الطب التجددي والهندسة النسيجية، كما استعرضت الدكتورة رضوى علي مهنا من جامعة الإسكندرية تجربةَ مركز CERMR في صياغة مستقبل الطب التجددي.

وتضمنت الجلسات مناقشات علمية بمشاركة اللواء الدكتور محمد الجوهري، واللواء الدكتور طارق طه، والدكتور أسامة عزمي حول دور المركز الإقليمي المرجعي للأبحاث (ECRRM)، بالإضافة إلى محاضرات متخصصة للدكتور طارق تلخولي حول العلاجات بالخلايا الجذعية المدعومة بتقنية النانو، وللدكتور محمد عوض حول مستقبل العلاج المناعي الخلوي، إلى جانب جلسات للملصقات العلمية ومشروعات التخرج.

أما اليوم الثاني فقد شهد استمرار الفعاليات بمحاضرات علمية ثرية، حيث تحدَّث الدكتور عصام عبد العليم عن دور الخلايا الجذعية متعددة القدرات في مواجهة مرض السكري، وألقى الدكتور عبد الله أبو الحسن محاضرة حول إمكانات هذه الخلايا في علاج تنكس الشبكية، فيما قدَّم الدكتور أندريه جورجنز عرضًا حول هندسة الحويصلات خارج الخلية للتطبيقات العلاجية، واختتم الدكتور توبياس ترتيل فعاليات المؤتمر بمحاضرة عن التلاقي بين علم المناعة والطب التجددي.

بلغ عدد المشاركين في المؤتمر ما يقارب 290 باحثًا وأكاديميًّا من الحضور الفعلي وعبر المنصات الإلكترونية.

وقد شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لعدد من القيادات الأكاديمية، من بينهم: الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور صالح الشرقاوي عميد كلية الصيدلة الأسبق، والدكتورة ناهد العناني عميدة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة إيمان البنداري نائب رئيس جامعة حورس سابقًا، والدكتور هاني القناوي وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيني جيهان وكيلة كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء وفا وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جورج شحتو وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة مروة حسان وكيلة كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب الدكتورة مروة الدهان مديرة برنامج الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة إيمان سعيد مديرة برنامج فارم-دي، والدكتورة يسرا الفار مديرة برنامج دكتور الصيدلة الإكلينيكية (الفارم-دي)، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من داخل الجامعة وخارجها.

الدقهلية المؤتمر الصيدلة غنيم

