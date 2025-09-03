مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية

في مشهد أقرب إلى أفلام الرعب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقاطع فيديو مثيرة للجدل، يظهر فيها شابان يتجولان داخل مبانٍ مهجورة، مدعين قدرتهما على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة، في محاولة لاستقطاب المشاهدين وتحقيق أرباح على حساب عقول البسطاء.

لكن هذه الحيلة لم تمر مرور الكرام، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، في ضربة جديدة ضد محاولات خداع الجمهور واستغلال المنصات الإلكترونية لأغراض غير قانونية.

التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية حيث تم تداول مقاطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام شخصان بالتردد على بعض المبانى المهجورة وإيهام متابعيهما بقدرتهما على إستخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمان على تلك الصفحات (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بنطاق محافظة"الدقهلية") ، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - محافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية) .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، ونشرهما مقاطع الفيديو على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



