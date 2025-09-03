مكتبة مصر العامة بالدقهلية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة ؛ احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عدد كبير من رواد المكتبة من الأطفال والشباب والعائلات.



وذلك برعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

و السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة

وإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة

وبدات الفعالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الرفاعي، .



والقت الدكتورة رباب عبد المؤمن كلمة هنأت فبها الشعب المصري بذكرى المولد النبوى الشريف داعية الله لن يعيدها علي مصرنا الغالية بالخير والبركات.



وقد أكدت مديرة المكتبة في كلمتها، أن مولد النبي محمد ﷺ يمثل أعظم حدث في تاريخ الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الذكرى العطرة تذكرنا بالقيم السامية التي دعا إليها النبي الكريم من تسامح، ومحبة، وتعاون بين البشر.



وأوضحت أن الاحتفالية جاءت لتؤكد حرص مكتبة مصر العامة على إحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تعزز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني بين مختلف الفئات العمرية.

ثم قدم فضيلة الشيخ محمد الباز، نبذة قيمة عن ذكرى المولد النبوي الشريف، استعرض خلالها السيرة العطرة للرسول الكريم ﷺ، وما تحمله من دروس وعبر في الصبر، والرحمة، وحسن المعاملة، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبة إنما هو استحضار لمعاني الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للعمل بها في حياتنا اليومية.

كما تضمنت الفعاليات، فقرات التواشيح الدينية للأطفال آية ،

شهد العشماوي، احمد محمود عبد العزيز من ذوي الهمم ، عمر العسال، شهد العشماوى.

ثم قدمت فقرة التنورة للفنان أحمد عبد العظيم، والتي لاقت إعجاب الحضور وأضفت أجواءً روحانية ومبهجة في آن واحد.

وفي ختام الحفل، قدم فريق كورال مكتبة مصر بقيادة الفنان محمد الفقي باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والترديد، لتختتم الاحتفالية في أجواء عامرة بالروحانية والمحبة.