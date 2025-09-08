رئيس جامعة المنصورة : مستشفياتنا المتخصصة أجرت 61 ألف عملية جراحية خلال 2024

أكد رئيس جامعة المنصورة شريف خاطر أن المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة تعد مدينة طبية عملاقة ومتميزة داخل مدينة المنصورة تخدم أبناء الدقهلية وإقليم الدلتا ويتوافد عليها العديد من المرضي من مختلف محافظات مصر نظرا لما تقدمة هذه المستشفيات من خدمات صحية متميزة وجراحات دقيقة ومعقدة تتخطى نسب نجاحها أكثر من 90 % وبسبب هذا نالت المنصورة شهرتها المحلية والعالمية مما جعلها قلعه العلم والطب.



وقال رئيس جامعة المنصورة- في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجامعة تضم 13 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا حصلت 7 مراكز منها على الأيزو ويتردد عليها ما يقرب من مليوني مريض سنويا وتحوي المستشفيات الجامعية 3500 سرير و2400 طبيب، وخلال العام الماضي استقبلت مستشفيات جامعة المنصورة مليون و565 ألفا و796 مواطنا بالعيادات الخارجية والاستقبال، كما نجحت المستشفيات والمراكز المتخصصة بالجامعة من إجراء ما يزيد عن 34 ألفا من العمليات الكبرى ذات المهارة و27 ألفا من العمليات المتوسطة والصغرى.



ولفت إلى أنه تم إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة بنجاح لا مثيل له فنجحت مستشفي العيون في إجراء 65 حالة زرع قرنية كما تم إجراء 86 حالة زراعة للكلي و80 حالة زراعة كبد، كما تم إجراء 328 حالة قلب مفتوح للأطفال و430 حالة قلب مفتوح للبالغين.



وأشار إلى إجراء 300 حالة قسطرة طرفية و2682 حالة قسطرة قلب تشخيصية و53 عملية أورام معقدة و7 حالات زرع نخاع، موضحا أن عدد جلسات الغسيل الكلوي للكبار بلغ 88 ألفا و374 حالة وعدد جلسات الغسيل الكلوي للأطفال 10002 حالة.

وأشار إلى مشاركة مستشفيات الجامعة في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي " 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية وصحة المرأة وإنهاء قوائم انتظار، فضلا عن مبادرة "بداية جديدة" التي تهدف الي التنمية الشاملة.



وأفاد بأن الجامعة قامت خلال الـ 6 أشهر الماضية بتنفيذ 21 قافلة ضمن قوافل حياة كريمة استفاد منها 21 ألف مواطن بالدقهلية و21 قافلة ضمن قوافل جسور الخير استفاد منها 60 ألف شخص بشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد كما نظمت الجامعة 82 قافلة طبية متنوعة بالقرى الأكثر احتياجا استفاد منها 52 ألف مواطن كما ساهمت الجامعة في إنجاز الرد على 116 تقريرا واردا من الجهات الرقابية المختلفه خلال عام 2024.



وأضح أن المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة شهدت عدة إنشاءات وتطويرات في عهد الجمهورية الجديدة ومن ضمن تلك الإنشاءات إنشاء مستشفى الباطنة التخصصي الجديد بسعة 350 سريرا ومبني جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بسعة 82 سريرا كما تم البدء في تنفيذ امتداد لمستشفى الطوارئ بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك بعد تزايد الضغط الكبير على مستشفى الطوارئ الحالي ، كاشفا عن مشروع " امتداد مستشفى الطوارئ الجديد" يعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية حيث سيسهم فى زيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى الطوارئ والتي تستقبل مرضى الحوادث والحالات الحرجة بمحافظة الدقهلية و إقليم الدلتا بما يزيد عن 200 ألف حالة سنوياً ويتم داخلها إجراء نحو 15 ألف عملية سنوياً.



ولفت إلى أنه تم افتتاح جهاز المعجل الخطي بقسم الطب النووي وعلاج الأورام وذلك بعد توقف الجهاز القديم عن العمل والذي شكل توقفه عبء كبير على المرضي سواء في مشقه السفر لاستكمال العلاج بمحافظات اخري لذلك خطت الجامعة خطوة سريعة نحو توفير جهاز جديد بالتعاون مع المجتمع المدني ليخدم 60 ألف مريض سنويا من محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة يترددون سنويا علي قسم الطب النووي وعلاج الأورام.



ونبه إلى أن المراكز الطبية والمستشفيات شهدت العديد من التطورات بمختلف مراكزها المتخصصة حيث تم تطوير العيادات الخارجية و معمل التحاليل الطبية و عمليات الحوادث بمبني الطوارئ القديم، إضافة إلى تطوير مركز طب وجراحة العيون لزيادة السعة الاستعابية له و تشغيل المسار الواصل بين المبنى الرئيسي والمبنى الجديد بمستشفى الباطنة و افتتاح عيادة التأمين الصحي للعاملين بالجامعة،كما تم افتتاح مركز زراعة الكبد الجديد في جامعة المنصورة بتكلفة إجمالية مليار جنيه.



ونوه إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة شهدت تفعيل منظومة الحجز الألكتروني في إطار التحول، كما قامت مستشفيات جامعة المنصورة بإطلاق أول تطبيق إلكتروني في مصر لاستدعاء الأطباء من مختلف التخصصات إلكترونيا بتطبيق هاتف محمول يستخدمه كافة أعضاء الطاقم الطبي في جميع التخصصات مما يسهم في دقة وسرعة اتخاذ القرارات الطبية الهامة التي تتعلق بصحة المريض.



وأشار إلى أنه تم اعتماد مستشفيات جامعة المنصورة اعتمادًا مؤسسيًا لتدريب وتأهيل الأطباء العرب من المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب وهي جهة تابعة لجامعة الدول العربية للحصول على شهادة البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية والطبية و هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة لمستشفيات جامعة المنصورة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا دعم إدارة الجامعة للقطاع الطبي لتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.



كما تطرق رئيس جامعه المنصورة إلى ما حققته الجامعة من الإنجازات علي كافة المستويات فيما يتعلق بالتصنيفات والاتفاقيات الدولية فضلا عن الخدمات المجتمعية والتحول الرقمي وتوقيع برتوكولات التعاون المحلي والدولي، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا في ترتيب الجامعة بمختلف التصنيفات العالمية المرموقة وهذا ثمرة جهد جماعي من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.



وأضاف أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها العالمية بدعم الابتكار والبحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية وتوسيع التعاون الدولي، لافتا إلى أن الجامعة حققت إنجازا دوليا بتقدمها الملحوظ في التصنيف الأمريكي "يو إس نيوز" لعام 2025 إذ حلت في المركز 301 عالميا من بين 2250 جامعة شملها التصنيف متقدمة 34 مركزا مقارنة بالعام الماضي كما احتلت الجامعة المرتبة الخامسة على مستوى قارة إفريقيا والمرتبة الثالثة محليا بين الجامعات المصرية ، كما حققت جامعة المنصورة نتائج متقدمة في تصنيف التايمز البريطانية للتأثير في التنمية المستدامة 2025 حيث صعدت الجامعة إلى المرتبة الأولى مصريا والـ65 عالميا.



وأوضح أن جامعة المنصورة حققت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو العالمي للجامعات والتخصصات الأكاديمية لعام 2025 كذلك وجودها ضمن المربع الذهبي (Q1) لأفضل 25% من الجامعات والمؤسسات البحثية على مستوى العالم وذلك من بين 9756 مؤسسة تعليمية وبحثية عالمية.



وأشار إلى إعلان الموقع الرسمي لتصنيف الجامعات العالمي إدراج الجامعة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم بعد أن حصلت على المرتبة 814 عالميا متقدمة 59 مركزا عن ترتيبها في العام الماضي ، كما جاءت في المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف المرموق، كاشفا عن حصول جامعة المنصورة على أربعة نجوم في تقيم "كيو اس ستارز" إحدى أكثر ثلاث تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير ومن أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية.



وبين خاطر أن جامعة المنصورة صنفت ضمن أفضل 4 جامعات في المنطقة العربية بتصنيف "كيو اس" العالمي للاستدامة لعام 2024 والذي يعتمد على 3 معايير رئيسية هي (الأثر البيئي، والأثر الاجتماعي، والحوكمة) مشيرا إلى تصنيف جامعة المنصورة ضمن أفضل خمس جامعات عربية في التصنيف العربي للجامعات واحتلالها المركز الثاني محليًا في تصنيف الجامعات التركي URAP ، وتصدرها قائمة 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس لعام 2024.



ونبه إلى تصنيف جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم لعام 2024 بتصنيف كيو أس بتخصصات (الطب – والكيمياء – والزراعة – والصيدلة –وعلوم الحياه – والهندسة والتكنولوجيا - والعلوم البيولوجية – والهندسة الالكترونية) وتصنيفها ضمن أفضل 2ر4 % عالميا والثالث محلياً في تصنيف CWUR، موضحا إلى أنه تم تصنيف جامعة المنصورة ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم في تصنيف Round university حيث جاءت جامعة المنصورة في المرتبة 771 دوليا والمرتبة الرابعة على المستوي المحلي.



وقال خاطر :"احتل علماؤنا بجامعة المنصورة مكانة مرموقة بين العلماء الأكثر تاثيرا في العالم حيث حصل 60 عالماً بالجامعة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيراً عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية وفقاً للقائمة الصادرة من قاعدة بيانات Elsevier عن جامعة ستانفورد الأمريكية".

وأوضح خاطر أن تحقيق الجامعة قفزات نوعية في التصنيفات العالمية جاء بفضل حزمة من الإجراءات الاستراتيجية شملت تعزيز البحث العلمي ودعم الباحثين وتطوير البنية التحتية البحثية وتوسيع التعاون الدولي وقد أسهمت هذه الجهود في زيادة الإنتاج البحثي عالي الجودة وتحسين مكانة الجامعة عالميا، مضيفا أن الجامعة نجحت في توقيع 160 اتفاقية تعاون دولي مع جامعات ومؤسسات أكاديمية محلية ودولية ومن أبرز تلك الجامعات جامعة أوكلاند وسنترال لانكشاير وجامعة برادفورد بالمملكة المتحدة وجامعة هانوفر في ألمانيا وجامعة لويفيل في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع أن قطاع البحوث بالجامعة حقق طفرة في عدد الأبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية بواقع 36 ألفا و419 بحثا وبفضل كل تلك الجهود تحظي جامعة المنصورة بمكانة مرموقة بين المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، لافتا إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة عمل خلال السنوات الماضية في زيادة عدد البرامج المتخصصة لطلاب الدراسات العليا بواقع 406 برامج عادية و4 برامج نوعية بإجمالي طلاب 44 ألفا و448 طالبا مصريا و3681 طالبا وافدا من أكثر من 38 دولة كما بلغ عدد الرسائل العلمية المسجلة 11488 رسالة كما قامت الجامعة بإيفاد أكثر من 1757 مبعوثا للخارج من أعضاء هيئة التدريس.



وأشار خاطر إلى انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الدراسي الجدد 2025 - 2026 لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 250 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات بواقع 18 كلية، مبينا أن الجامعة شهدت توسعا فيما يتعلق بالبرامج المميزة بعدة كليات حيث تقدم جامعة المنصورة 46 من البرامج النوعية المتميزة بـ 16 كلية وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية لتلبي احتياجات سوق العمل.



وأكد أن الجامعة تعمل على تكثيف الجهود لتعزيز الترويج لبرامج جامعة المنصورة الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في جذب المزيد من الطلاب للبرامج النوعية وكذلك الطلاب الوافدين، كاشفا عن خطة للأنشطة الطلابية ستعلن منذ اليوم الأول للعام الدراسي تشمل قيام كل كلية بتنظيم أسبوع تعريفي للطلاب الجدد بحيث يتضمن التعريف بالكلية ونظام وطبيعة الدراسة.



وشدد خاطر على حرص إدارة الجامعة على توفير كل مقومات الرعاية الصحية والاجتماعية لطلابها فضلا عن توفير كافه احتياجات وامكانيات العملية التعليمية وعناصر الجودة التي تتطلبها بدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول حتى يتمكن الطلاب المصريين والوافدين من مواصلة الدراسة في بيئة تحفز على الإبداع والتفوق وسط تأمين من قبل أمن الجامعة وتركيب بوابات إلكترونية لمنع تسلل أفراد من خارج الجامعة داخل الحرم الجامعي .



وعن الاهتمام بالطلاب الوافدين قال خاطر إن الاهتمام بالطلاب الوافدين يأتي على رأس أولويات جامعة المنصورة التي وضعت مجموعة من الخطط و السياسات المستقبلية لجذب الطلاب الوافدين وجعل مصر مركزا إقليميا و دوليا لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم باعتبار الطلاب الوافدين هم سفراء لمصر في بلادهم ويمثلون قوة تسويقية كبيرة لها في دول العالم، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تضم ما يزيد عن 12 ألف دارس من 56 جنسية من السعودية وفلسطين والسودان واليمن وعمان والكويت وغيرهم.



ونوه رئيس جامعة المنصورة إلى أنه تم إنشاء وحده للوافدين بالجامعة تهدف إلى جذب أعداد أكبر من الوافدين للدراسة بالجامعة لتحقيق عوائد أكبر للتخفيف عن عب الدولة، لافتا إلى أن الجامعة شهدت زيادة في أعداد الطلاب والباحثين والوافدين لاسيما في مجال الدراسات العليا،موضحا أن الجامعة توفر الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم حيث يقدم مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة مختلف أوجه الدعم لهم، مؤكدا الحرص على أن تكون جميع كليات الجامعة ومراكزها الطبية مجهزة بشكل يناسب احتياجاتهم.



وأشار خاطر إلى أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب فمنذ إنشاء القطاع في عام 1972 حرص قطاع المدن الجامعية للطلبة والطالبات على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية أو فندق جامعة المنصورة تحت قيادة إدارة واعية تعمل على مدار 24 ساعة طوال العام من خلال توفير الإقامة والإعاشة والأنشطة الطلابية للمقيمين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على الدراسة والتفوق وتضم جامعة المنصورة مدينة الأمل للطلبة ومدينة الجلاء للطلبة ومدينة الزهراء للطالبات ومدينة جيهان للطالبات ومدينة الجمهورية للطالبات.