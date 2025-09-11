نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استضافت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وكان في استقبال فضيلته الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نائبًا عن الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، الذي حالت ظروف سفره إلى السويد في مهمة رسمية عن الحضور، وبحضور الدكتور علي عبد ربه، عميد كلية التربية جامعة المنصورة، وذلك على هامش زيارة رئيس جامعة الأزهر لجامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية.

في بداية اللقاء رحب الدكتور محمد عطية البيومي بزيارة رئيس جامعة الأزهر، معبِّرًا عن سعادته بحضوره ومشاركته في المناقشة العلمية، ومشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر تاريخه؛ باعتباره منارةً للعلم والفكر الوسطي، وبمكانته العالمية في نشر قيم الاعتدال والحوار، ودعمه المستمر للبحث العلمي والدراسات التي تخدم قضايا المجتمع وتعزّز القيم الإنسانية.

وأشار البيومي إلى أن العلاقات بين جامعتي الأزهر والمنصورة وثيقة وراسخة، وتتجلى في صور متعددة من التعاون الأكاديمي والعلمي والطلابي، ولا سيما في مجالات التوعية والأنشطة الطلابية المشتركة؛ التي تسهم في تنمية وعي الشباب وترسيخ قيم الوسطية والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه أعرب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة المنصورة ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية التربية، مشيدًا بالمستوى العلمي والمتميز لجامعة المنصورة، وما تضمه من كفاءات أكاديمية وبحثية رفيعة.

وأكَّد الدكتور سلامة جمعة داود أن الأزهر الشريف يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات؛ انطلاقًا من رسالته التاريخية في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة قضايا المجتمع باعتبار الجامعات هي قاطرة التنمية الحقيقية والداعم الرئيس في تحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين جامعتي الأزهر والمنصورة يعزّز مكانة البحث العلمي، ويسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الربط بين العلوم التربوية والفقهية؛ بما يخدم العملية التعليمية ويلبّي احتياجات المجتمع.

