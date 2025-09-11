قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ختام الأسبوع الدعوي للأزهر: الاحتفال بميلاد النبي ﷺ يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد على الاقتداء بسيرته

أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء
أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء
إيمان طلعت

اختتم الأزهر الشريف فعاليات الأسبوع الدعوي الحادي عشر للأزهر الشريف، الذي نظمته اللجنة العليا للدعوة بالتعاون مع الجامع الأزهر تحت شعار "سيرة ميلاد وبناء أمجاد"، بندوة حول "وأجب الأمة تجاه رسول الله ﷺ "، بحضور اللقاء فضيلة أ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور حسن يحيى، أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

في بداية الندوة أكد فضيلة الدكتور عباس شومان، أن مهمة النبي ﷺ تعد من أصعب وأعظم المهام، لأنها جاءت لأمة كانت تعيش في جاهلية وظلام شامل، فقد كانت الموازين فيها منقلبة، والقوي يأكل الضعيف، حيث كانت تحكمها قوانين الغابة، كما كانت العادات الاجتماعية فيها متوحشة، فكانوا يدفنون البنات وهن على قيد الحياة بلا ذنب، وكان الاقتصاد قائماً على الربا، مما تسبب في حروب طويلة وفساد منتشر في كل جوانب الحياة، وكانت دعوته ﷺ بمثابة شعاع نور، جاء ليخرج هذه الأمة من ظلمات الجهل إلى نور الحق والعدل والرحمة.

وأوضح فضيلة الدكتور عباس شومان، أن رسالة النبي محمد ﷺ لم تكن مقتصرة على قومه فقط، بل كانت عالمية وشاملة، موجهة للناس كافة في كل زمان ومكان، وهذا الأمر يتطلب جهدًا عظيمًا، خاصة في زمن لم تكن فيه وسائل الاتصال والنقل متاحة، مما يزيد من مشقة نشر الدعوة، مبينَا أن النبي ﷺ بتوفيق من الله وعون من الصحابة الكرام، استطاع في مدة لا تتجاوز ربع قرن أن ينشر الإسلام على نطاق واسع، وكانت هذه مهمة شبه مستحيلة لولا العون الإلهي والدعم من الصحابة الذين آمنوا به ودافعوا عن رسالته ﷺ، لقد كانوا خير عون له في تحقيق هذه المعجزة، بتحويل أمة من الظلام إلى النور، ونشر قيم الإسلام السامية في مجتمع كان يعاني من الانحطاط.

وأضاف فضيلة الدكتور عباس شومان، أن النبي ﷺ كان نموذجًا فريدًا في التواضع، حيث كان يجلس بين أصحابه دون أن يتميز عنهم، مما يجعل من الصعب التفريق بينه وبينهم لمن لا يعرفه، هذا التواضع من النبي ﷺ لم يكن مجرد صفة شخصية، بل كان درسًا عمليًا في أهمية الجماعة المخلصة، ويظهر هذا المنهج النبوي أن الجماعة، عندما تكون مخلصة ومتحابة، تصبح كأنها رجل واحد، يذوب فيها الفرد في سبيل المصلحة المشتركة، لقد كان منهج النبي ﷺ في تربية أصحابه يهدف إلى بناء هذا التماسك الفريد، حيث غرس فيهم القيم والأخلاق التي جعلتهم يتطابقون مع صفاته وأفعاله، مما جعلهم جميعًا يمثلون الصورة الحقيقية للإسلام.

وبين فضيلة الدكتور عباس شومان، أن الأمة الإسلامية اليوم، وبعد مرور قرابة خمسة عشر قرنًا على ميلاد النبي الكريم ﷺ، تعاني من انحراف وخلل عميق في منظومتها الأخلاقية والقيم، بسبب بعدها عن المنهج النبوي الشريف، وما تعانيه المجتمعات اليوم من انتشار الظلم، وباتت تهدر الحقوق، وساد التكاسل، وهو ما أدى إلى هدم القيم الأساسية للمجتمع، مشيرًا إلى خطورة الأصوات التي تنكر أصول الدين وتستهزئ بها، مدعية أنها بذلك تحقق "التنوير"، فنرى من ينكر تحريم الخمر، ويدعو إلى التبرج، بل ويتجاوز ذلك إلى إنكار معجزات مثل رحلة الإسراء والمعراج، في محاولة للتشكيك في ثوابت الدين، وهذه المحاولات ليست إلا هدمًا لقيم الأمة وروحها، مبينا أن إحياء ذكرى ميلاد النبي ﷺ الحقيقية يكون بالاقتداء به، والتمسك بتعاليمه التي هي صمام الأمان لأمتنا، كما أن الاقتداء بالنبي ﷺ هو دليل على حبه ﷺ كما أن حب النبي ﷺ ركن وجزء من الإيمان وليس فضل من المسلم للنبي ﷺ.

وأشار فضيلة الدكتور عباس شومان إلى أن النبي ﷺ على الرغم من حلمه وصبره، إلا أنه كان يغضب ويثور عندما تنتهك حرمات الله، ومن الواجب علينا ان نقتدي به ﷺ في ذلك، فمن رأى تصرفا يخالف شرع الله عليه أن يستنكر هذا العمل وأن يطبق قول رسول ﷺ، للدفاع عن الدين: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" مبينًا أن التغيير بالقوة متاح فقط للجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، كالمؤسسات الحكومية المعنية بذلك.

وأوصى فضيلة الدكتور عباس شومان بأهمية وحدة الأمة الإسلامية وتكاتفها في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن هذه الوحدة ليست مجرد شعار، بل هي منهج نبوي أصيل، وأشار إلى أن الاحتفال بميلاد النبي ﷺ يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد على الاقتداء بسيرته، وليس فقط بالاحتفالات التقليدية، بل بتطبيق منهجه في حياتنا، وذلك من خلال تربية الأبناء على حسن الخلق والسلوكيات السليمة كما كان يفعل الرسول ﷺ في كل المواقف، فالميلاد النبوي ينبغي أن يكون منهاجًا للتعايش السلمي، وهو ما يتطلب منا تدارك القصور في تطبيق السنة النبوية في كل شيء في حياتنا.

جدير بالذكر أن الأسبوع الدعوي الذي تشرف عليه وتنظمه اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، يهدف إلى تعزيز الوعي الديني الصحيح، ومواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر تعاليم الإسلام السمحة، من خلال طرح علمي لنخبة من كبار العلماء والدعاة، ويعكس الأسبوع الدعوي حرص الأزهر الشريف على التواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم الإرشاد الديني بطريقة مبسطة وميسورة.

الأزهر الأسبوع الدعوي الحادي عشر للأزهر عباس شومان المولد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

احمد الدجوى

ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ "شباب الصحفيين".. "الوطنية للصحافة" تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

انطلاق أولى جلسات الاستماع لـ شباب الصحفيين.. الوطنية للصحافة تواصل فعاليات خارطة الطريق الإعلامية

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد