التعليم تعلن إعفاء 10 فئات من المصروفات الدراسية.. تفاصيل

أعلن الكاتب الصحفي أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أن وزارة التربية والتعليم وضعت أنظمة جديدة لتيسير سداد المصروفات الدراسية، تشمل إمكانية التقسيط على أربع دفعات سنوية، إلى جانب قرارات وزارية تستثني عدداً من الفئات من دفع المصروفات كاملة أو جزئية.

وأوضح عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن من بين الفئات التي يشملها الإعفاء الكامل: طلاب الأيتام، أبناء الشهداء، أبناء المتوفين، وأبناء المناطق النائية.

واسترسل: كما يحصل أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم والمعلمين على إعفاء بنسبة 50% من إجمالي المصروفات.

وشدد على أن هذه التسهيلات تخص المدارس الحكومية فقط، ولا تسري على المدارس الخاصة، التي تملك حرية وضع أنظمتها المالية بشكل مستقل.