التعليم تكشف تفاصيل القبول بالمدارس التكنولوجية لصناعة الدواء

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، على أن الوزارة فتحت اليوم باب القبول عبر الموقع الرسمي للوزارة للالتحاق بالمدارس التكنولوجية المتخصصة في صناعة الدواء، موضحًا أن أولياء الأمور والطلاب يمكنهم التقديم إلكترونيًا لهذه النوعية المميزة من المدارس.

وأوضح بصيلة، في مداخلة مع الإعلاميتين نانسي نور وآية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المدارس تتوزع في عدة مناطق هي برج العرب والعبور والقليوبية وحلوان، بما يتيح قربًا مباشرًا من شركات تصنيع الأدوية ويخلق بيئة تعليمية عملية متميزة للطلاب.

وأشار إلى أن أعداد المقبولين ستكون محدودة نظرًا لاعتماد الدراسة بنسبة 70% على الجانب العملي والتدريب داخل المعامل ومصانع إنتاج الدواء، مؤكدًا أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا في هذا المجال.

شراكة مباشرة مع الجانب الإيطالي

وتشهد التجربة شراكة مباشرة مع الجانب الإيطالي، ثالث أكبر منتج للدواء عالميًا، ما يتيح لأول مرة في تاريخ التعليم المصري حصول الطالب على شهادتين دوليتين: الأولى بعد ثلاث سنوات دراسة والثانية بعد خمس سنوات، إلى جانب الشهادات المعتمدة من التعليم الفني المصري وهو ما يعادل «البكالوريا الجديدة».