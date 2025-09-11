قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات
3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات
أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟
مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
انستجرام كشف الأمر.. من هو السويسري أورس فيشر مدرب الأهلي المحتمل؟
الروتارى الدولي يتعرف على مقاصد مصر السياحية .. تفاصيل مهمة
أخبار العالم

وزير قطاع الأعمال: المستلزمات الطبية وعبوات الأدوية تمثل أحد أعمدة دعم صناعة الدواء الوطنية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
أ ش أ

 قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن صناعة المستلزمات الطبية وعبوات الأدوية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدعم صناعة الدواء الوطنية.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير اليوم إلى شركة العبوات والمستلزمات الطبية بمدينة العاشر من رمضان، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل داخل الشركات التابعة وتقييم الأداء وموقف خطط التطوير والتوسع. 
وشدد على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رفع معدلات الإنتاج والجودة والكفاءة التشغيلية بما يلبي احتياجات شركات إنتاج الدواء التابعة وغيرها من الشركات في السوق المحلي، ويدعم خطط التوسع نحو التصدير.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج التي تضم مصانع الأنابيب والبلاستيك والكرتون والمطابع الورقية، والتي تنتج العبوات الداخلية والخارجية للأدوية من البلاستيك والأنابيب المعدنية وعلب الكرتون والمطبوعات. 
كما شملت الجولة أقسام المعامل والمخازن، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المراحل والعمليات الإنتاجية وخطط التشغيل والصيانة والتسويق والبيع والدراسات السوقية، إلى جانب الرؤية المستقبلية للتطوير والتوسع.
وأكد شيمي على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار لضمان استمرارية التشغيل بأعلى كفاءة، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة لتحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج ، ووجه بضرورة تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحسين بيئة العمل، لما لذلك من أثر مباشر على الأداء والإنتاجية.
وأشار إلى أن تطوير المنتجات يمثل محورًا أساسيًا بما يواكب متطلبات السوق المحلية والمعايير العالمية، مؤكدًا كذلك على تطوير عمليات التسويق والبيع وفتح أسواق جديدة داخليًا وخارجيًا، بما يعزز قدرة الشركة على المنافسة وتوسيع قاعدة العملاء.
ورافق الوزير، خلال الجولة، الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس علي بهاء العضو المنتدب التنفيذي لشركة العبوات والمستلزمات الطبية، وعدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للأدوية.
جدير بالذكر أن شركة العبوات والمستلزمات الطبية تأسست عام 1965، وتعمل في إنتاج وتسويق مستلزمات التعبئة والتغليف للأدوية سواء الداخلي أو الخارجي.
رأش
/أ ش أ/
 

الأدوية وزير قطاع الأعمال العام صناعة الدواء

