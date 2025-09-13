قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
فصل الكهرباء غدًا عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ
كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي
يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم
ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة
بين فرحة التخرج و«غصة غزة».. وكيل الأزهر يطالب خريجي الشريعة والقانون بنصرة الحق والعدل.. صور
توك شو

التعليم يكشف تفاصيل إنشاء مدارس تكنولوجية لصناعة الدواء بالتعاون مع إيطاليا

التربية والتعليم
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل مشروع إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الدواء في مناطق حلوان والعبور وبرج العرب، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتأهيل خريجين يتوافقون مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح "بصيلة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن اختيار هذه المواقع جاء لارتباطها بكبرى شركات صناعة الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو إعداد طلاب يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة، بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل مجزية فور التخرج، مع إمكانية استكمال دراستهم للحصول على بكالوريوس تكنولوجي بعد سنتين فقط.

وأضاف أن التجربة المصرية تستند إلى شراكة مع إيطاليا، التي تُعد الدولة الثالثة عالميًا في صناعة الدواء، حيث يركز التعاون على تطبيق أحدث المناهج ونظم التدريب، بما يتيح للطلاب الحصول على تعليم مزدوج يجمع بين الجانب المصري ونظيره الإيطالي.

وأكد أن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية تشرفان على إعداد المناهج الدراسية وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة، بما يضمن تأهيل خريجين قادرين على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعات الدوائية.

وأشار إلى أن هذه التجربة تمثل خطوة غير مسبوقة، إذ سيحصل الطالب لأول مرة على شهادتين معتمدتين: إحداهما من الجانب المصري والأخرى من الشريك الإيطالي، ما يعزز من فرص العمل داخل مصر وخارجها.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

