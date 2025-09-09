قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

روابط مناهج سنة أولى بكالوريا على موقع وزارة التربية والتعليم ..حمل الآن

موقع وزارة التربية والتعليم
موقع وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الصف الأول الثانوي في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 سوف يدرسوا نفس المواد الدراسية ، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية والتي لا تتجاوز نسبتها ٢٠٪؜.

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا والثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في سوف يدرسوا 6 مواد أساسية مضافة للمجموع وهي :

- اللغة العربية 
-التاريخ المصري
-الرياضيات
-العلوم المتكاملة
- الفلسفة والمنطق
- اللغة الأجنبية الأولى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد ، سوف يدرسوا 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي :

- التربية الدينية 
-اللغة الأجنبية الثانية
-البرمجة وعلوم الحاسب

ومن جانبه نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخ إلكترونية لمناهج الصف الأول الثانوي المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المواد 

ويمكن الآن تحميل مناهج الصف الأول الثانوي المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المواد من خلال الروابط التالية :

التعليم تنفي تخصيص مدارس لنظام البكالوريا فقط

 

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شائعة تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة ، مؤكدةً أنه أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن.
 

التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا ، مؤكدةً أن هذا أمر عاري تماما عن الصحة، حيث أكدت الوزارة مرارا أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له.

