قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
8 طن دقيق.. مباحث التموين تشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026
المفوض العام لوكالة الأونروا: يجب فتح المعابر فورًا لإدخال المساعدات
الثقوب السوداء .. خبير أمنى يفضح عصابات استغلال الأطفال في التسول
وزير الخارجية: على إسرائيل قبول مبادرة ويتكوف لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين ومعبر رفح مفتوح رغم إجراءات الاحتلال
دورها لا يمكن تعويضه.. وزير الخارجية: لا بديل عن أونروا وأي محاولة للمساس بها مرفوضة
التصريح بدفن سيدة.. تطورات الحالة الصحية لـ 104 مصابين بالتسمم الغذائي في المنيا
وزارة الحرب بدلا من البنتاجون.. هل يمهد قرار ترامب الطريق لحرب عالمية جديدة؟
بدء التوقيت الشتوي.. موعد تغيير الساعة في مصر 2025
وزير الخارجية: المجاعة في قطاع غزة كارثة مكتملة الأركان ومن صنع الاحتلال
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

نائب وزير التربية والتعليم
نائب وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم ، توضيح عاجل جديد لطلاب الصف الأول الثانوي “دفعة العام الدراسي الجديد” سواء الدارسين بنظام البكالوريا أو الثانوية العامة

حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : طبقا لما أعلنته وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، فبالنسبة لأبنائنا الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 سواء بنظام البكالوريا أو بنظام الثانوية العامة ، فعليهم معرفة الآتي :

  •  كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي ستكون متاحة فقط لطلاب شعبة علمي رياضة في الثانوية العامة ومسار الهندسة وعلوم الحاسب في البكالوريا
  • كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لن تكون متاحة لطلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة ولا طلاب مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا المصرية

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن هذا الأمر سيطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالمرحلة الثانوية هذا العام ولا علاقة له بالطلاب الأكبر .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك العديد من الكليات المشتركة بين المسارات الأربعة في البكالوريا المصرية والتي تتيح الفرصة للطالب الالتحاق بعدد من كليات المسارات الأخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مخرجات التعلم في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا المصري ثابتة ، وأن نظام البكالوريا يوفر منظومة تعليمية أفضل ومواد دراسية أقل ويتيح فرص امتحانية متعددة.

وحول الاعتراف الدولي بشهادة البكالوريا المصرية، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشهادة معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة تماما، وأن الوزارة تسعى لاعتمادها من جهات دولية عقب التطبيق للاستغناء عن خطوة اجراء المعادلة في حال رغبة بعض الطلاب الالتحاق ببعض الجامعات في الخارج.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الطلاب وأولياء الأمور لاستيفاء كافة المعلومات من المنصات الرسمية لوزارة التربية والتعليم في إطار حملة التوعية حول النظام، فضلا عن المشاركة في ندوات التوعية التي تقدمها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مباشرة لأولياء الأمور وعدم الاعتماد على أي مصادر خارجية للاستفسار عن النظام حتى لا يتلقوا أي معلومات غير دقيقة.

مزايا نظام البكالوريا المصرية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مزايا غير مسبوقة للطلاب سيحصل عليها طلاب البكالوريا المصرية تتمثل فيما يلي :

عدد مواد أقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا 6 مواد دراسية فقط بالاضافة لمادة الدين خارج المجموع ، بينما عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في الثانوية العامة 11 مادة دراسية بالاضافة للمواد خارج المجموع

إتاحة إمكانية “التحسين” 

نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، فهناك فرصتين في كل عام دراسي في مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي ، وفي يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي

وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها

الاعتراف الدولي

شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة تماما ، و عقب اعتماد قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم أصبح لكل من شهادة البكالوريا المصرية وشهادة الثانوية العامة نفس الحكم في الاعتراف الدولي.

تغيير المسار أو تعدد المسارات من اهم مزايا البكالوريا المصرية الجديدة

لقد تم تصميم منظومة البكالوريا المصرية،  بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر في مادتين اثنتين فقط ، لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذي اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين في الصف الثالث الثانوي ، ويمكن أن يفعل ذلك بعد انتهاء دراسة الصف الثاني أو في الصف الثالث الثانوي ، كما يمكن للطالب أن يعدد مساراته بدراسة المواد التخصصية من مسارين (٤ مواد بدلا من اثنين) ، كل ذلك دون الحاجة لإعادة أي مقرر درسه بالفعل ، وهي كانت من أهم مزايا النظم الدولية الحديثة التي نوفرها الآن لأبنائنا بشكل مجاني تماما ولكل الطلاب

تنمية المهارات

النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

البكالوريا الثانوية العامة الصف الأول الثانوي الأول الثانوي وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

بفستان لامع.. كارولين عزمي تبهر متابعيها على إنستجرام

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

قبل عرضها .. تفاصيل وقصة حكاية الوكيل من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

حكاية الوكيل
حكاية الوكيل
حكاية الوكيل

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد