مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مزايا غير مسبوقة للطلاب سيحصل عليها طلاب البكالوريا المصرية تتمثل فيما يلي :

عدد مواد أقل

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا 6 مواد دراسية فقط بالاضافة لمادة الدين خارج المجموع ، بينما عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في الثانوية العامة 11 مادة دراسية بالاضافة للمواد خارج المجموع

إتاحة إمكانية “التحسين”

نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصا للتحسين متمثلة في فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث ، فهناك فرصتين في كل عام دراسي في مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي ، وفي يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي

وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة ، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها

الاعتراف الدولي

شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليا مثل شهادة الثانوية العامة تماما ، و عقب اعتماد قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم أصبح لكل من شهادة البكالوريا المصرية وشهادة الثانوية العامة نفس الحكم في الاعتراف الدولي.

تغيير المسار أو تعدد المسارات من اهم مزايا البكالوريا المصرية الجديدة

لقد تم تصميم منظومة البكالوريا المصرية، بحيث يكون الفرق بين مسار وآخر في مادتين اثنتين فقط ، لذلك يستطيع الطالب إن وجد أن المسار الذي اختاره غير ملائم أن يغيره فورا بتغيير المادتين التخصصيتين في الصف الثالث الثانوي ، ويمكن أن يفعل ذلك بعد انتهاء دراسة الصف الثاني أو في الصف الثالث الثانوي ، كما يمكن للطالب أن يعدد مساراته بدراسة المواد التخصصية من مسارين (٤ مواد بدلا من اثنين) ، كل ذلك دون الحاجة لإعادة أي مقرر درسه بالفعل ، وهي كانت من أهم مزايا النظم الدولية الحديثة التي نوفرها الآن لأبنائنا بشكل مجاني تماما ولكل الطلاب

تنمية المهارات

النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا المصرية

يدرس الطالب في الصف الأول الثانوي ، 6 مواد أساسية وهي : ( اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة- اللغة الأجنبية الأولى ) ، بالإضافة إلى 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي ( التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب) ، وتكون نسبة النجاح في مادة التربية الدينية من 70%



مواد الصف الثاني الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب 3 مواد أساسية هي ( اللغة العربية - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى ) .. ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التخصصية الاتية :

- الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

- الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

- الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

- الآداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية





مواد الصف الثالث الثانوي في البكالوريا المصرية

- يدرس الطالب التربية الدينية مادة خارج المجموع في جميع التخصصات والنجاح فيها من 70%

- المواد التخصصية :

*الطب وعلوم الحياة : الاحياء (مستوى متقدم) + الكيمياء مستوى متقدم

* الهندسة وعلوم الحاسب: الرياضيات مستوى متقدم + الفيزياء مستوى متقدم

* الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم + الرياضيات

*الاداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم + إحصاء



