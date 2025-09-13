تخطت الـ5 آلاف جنيه| مصروفات المدارس التجريبية المتميزة وأقساطها وأسعار الكتب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 ، مشيرةً إلى إتاحة تسديدها على 4 أقساط

وجاءت مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 المعلنة من وزارة التربية والتعليم رسميا كما يلي :

كي جي 1 : 3477.41 جنيه

كي جي 2 : 3477.41 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 4190.51 جنيه

الصف الثاني الابتدائي : 4190.51 جنيه

الصف الثالث الابتدائي :4190.51 جنيه

الصف الرابع الابتدائي : 4490.51 جنيه

الصف الخامس الابتدائي : 4490.51 جنيه

الصف السادس الابتدائي : 4490.51 جنيه

الصف الأول الإعدادي : 5173.61 جنيه

الصف الثاني الإعدادي : 5173.61 جنيه

الصف الثالث الإعدادي : 4973.61 جنيه



أقساط مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026

كي جي 1 :

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

كي جي 2 :

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

الصف الأول الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه





الصف الثاني الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

الصف الثالث الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه





الصف الرابع الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه





الصف الخامس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

الصف السادس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

الصف الأول الإعدادي :

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

الصف الثاني الإعدادي :

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

الصف الثالث الإعدادي :

قسط أول 1924.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1047.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

أسعار الكتب في المدارس الرسمية المتميزة