منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
الموساد يحذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
مش هسيب حقي .. محمد رمضان يوجّه رسالة ساخرة لـ «كاردي بي» | صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
تحرك شاحنات القافلة 36 من المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة
EN
أخبار البلد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تحصيل مصروفات المدارس الرسمية و المدارس الرسمية لغات و المدارس الرسمية المتميزة للغات عن طريق منافذ التحصيل المتعاقدة مع الوزارة والمتمثلة في ( هيئة البريد المصري ، ومنافذ فوري ، و منافذ آي فاينانس ) ، مشيرةً إلى ان اسم الخدمة ( خدمة مدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة )

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حظر سداد أي مدفوعات نقدية بغير هذه الوسائل المعلنة ضمن المنظومة الالكترونية الموحدة للمدفوعات التعليمية .

مصروفات المدارس التجريبية 2026

كي جي 1:  2427.43 جنيها

كي جي 2:  1875 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها 

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات 

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026

 

May be an image of blueprint, map and text

ِجاءت مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 المعلنة من وزارة التربية والتعليم رسميا كما يلي : 

  •  كي جي 1 :  3477.41 جنيه
  •  كي جي 2 : 3477.41 جنيه
  •  الصف الأول الابتدائي : 4190.51 جنيه
  • الصف الثاني الابتدائي : 4190.51 جنيه
  •  الصف الثالث الابتدائي :4190.51 جنيه
  •  الصف الرابع الابتدائي  : 4490.51 جنيه
  •  الصف الخامس الابتدائي : 4490.51 جنيه
  •  الصف السادس الابتدائي : 4490.51 جنيه
  •  الصف الأول الإعدادي :  5173.61 جنيه
  •  الصف الثاني الإعدادي :  5173.61 جنيه
  •  الصف الثالث الإعدادي : 4973.61 جنيه


أقساط مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025 / 2026 

  •  كي جي 1 :  

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

  •  كي جي 2 :

قسط أول 1458.10 جنيه + قسط ثاني 718.34 جنيه + قسط ثالث 685.24 جنيه + قسط رابع 615.73 جنيه

  •  الصف الأول الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  • الصف الثاني الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف الثالث الابتدائي :

قسط أول 1686.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 836.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  •  الصف الرابع الابتدائي  :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه


 

  •  الصف الخامس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف السادس الابتدائي :

قسط أول 1836.38 جنيه + قسط ثاني 897.93 جنيه + قسط ثالث 986.55 جنيه + قسط رابع 769.65 جنيه

  •  الصف الأول الإعدادي :  

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

  •  الصف الثاني الإعدادي :  

قسط أول 2049.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1122.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

  •  الصف الثالث الإعدادي :

قسط أول 1924.65 جنيه + قسط ثاني 1077.51 جنيه + قسط ثالث 1047.86 جنيه + قسط رابع 923.59 جنيه

أسعار الكتب في المدارس الرسمية المتميزة  

  •  كي جي 1 :  830 جنيه
  •  كي جي 2 : 830 جنيه
  •  الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه
  • الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه
  •  الصف الثالث الابتدائي :1030 جنيه
  •  الصف الرابع الابتدائي  : 1330 جنيه
  •  الصف الخامس الابتدائي : 1330 جنيه
  •  الصف السادس الابتدائي : 1330 جنيه
  •  الصف الأول الإعدادي :  1500 جنيه
  •  الصف الثاني الإعدادي :  1500 جنيه
  •  الصف الثالث الإعدادي : 1400 جنيه
     
May be an illustration of blueprint, map and text
May be an illustration of map, blueprint and text
May be an illustration of map, floor plan, blueprint and text
وزارة التربية والتعليم المدارس الرسمية المدارس الرسمية لغات مصروفات المدارس

