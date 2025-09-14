ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، ارتفاعها في جميع الأعيرة، متأثرة بالارتفاع العالمي لسعر المعدن الأصفر.

وسجل الجنيه الذهب زيادة بنحو 80 جنيهًا، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

ويأتي هذا الصعود في ظل استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المعدن النفيس محليًا، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم تفاوتًا بين الأعيرة المختلفة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 5611 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4910 جنيهات، وسعر الذهب عيار 18 نحو 4208 جنيهات. في المقابل، ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 39200 جنيه، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأيام الماضية.

الأسعار العالمية للمعدن النفيس

وعالميًا، سجلت أوقية الذهب سعر 3651 دولارًا، وهو ما يمثل العامل الأساسي وراء الارتفاع المحلي. ويؤكد الخبراء أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة مباشرة بالسوق العالمي، حيث تؤثر التغيرات في سعر المعدن عالميًا على الأسعار المحلية بشكل فوري.

مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية والدمغة، إذ تتراوح بين 30 و65 جنيهًا حسب نوع العيار والمحافظة والتاجر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، تتم إضافة حوالي 100 جنيه على السعر المعلن، حيث تتراوح قيمة المصنعية عادة بين 100 و150 جنيهًا، بحسب كل محل صاغة.

ويظل الذهب خيارًا آمنًا للمستثمرين في ظل التضخم والضغوط الاقتصادية، بينما يحرص المستهلكون على متابعة الأسعار قبل الشراء لضمان أفضل قيمة مقابل مصروفاتهم، وسط تقلبات مستمرة في الأسواق المحلية والعالمية.