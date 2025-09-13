قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 13-9-2025

محمد يحيي

أظهر سعر الذهب في بداية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 13-9-2025؛ تراجعا داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

وسجل معدل انخفاض سعر جرام الذهب اليوم نحو 35 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الجمعة.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

وخلال اليومن الماضيين فقد الذهب ما يقارب من 40 جنيه في المتوسط من قيمته علي مستوي الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 4840 جنيه في المتوسط.

سعر  عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة حوالي 5513 جنيه للبيع و5560 جنيه للشراء.

سعر  عيار 21 اليوم

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4840 جنيه للبيع و 4865 جنيه للشراء.

سعر  عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية نحو 4148 جنيه للبيع و 4170 جنيه للشراء.

سعر  عيار 14 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 3226 جنيه للبيع و 3243 جنيه للشراء.

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 38.72 ألف جنيه للبيع و 38.92 ألف جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3586 دولار للبيع  3587 دولار للشراء

شعبة الذهب

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الذهب عالميا 

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية.

و سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

