سعر الذهب اليوم 12-9-2025

ثبت سعر جرام الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025، داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

ويستمر سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية مع مستهل تداولات اليوم دون تغيير.

سعر الذهب في الصاغة

وشهد سعر الذهب في مصر أمس مقدار 25 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مساء الأربعاء الأربعاء الماضي، مقدار 45 جنيه في المتوسط، ليصل معدل زيادته خلال الأسبوع الماضي بقيمة وصلت 240 جنيه علي الاقل

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5554 جنيها للبيع و 5582 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4860 جنيه للبيع و 4885 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 4165 جنيه للبيع و 4187 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3240 جنيه للبيع و 3256 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.88 ألف جنيه للبيع و 39.08 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3630 دولا للبيع و 3631 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمي

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، خلال تعاملات أمس الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، وموجة جني أرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستحدد كملامج السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 3621 دولار.

ضغوط من الدولار وبيانات أمريكية مرتقبة

يرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.