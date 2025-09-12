قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر جرام الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025، داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

ويستمر سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية مع مستهل تداولات اليوم دون تغيير.

سعر الذهب في  الصاغة

وشهد سعر الذهب في مصر أمس  مقدار 25 جنيه في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية

أسعار الذهب

تحركات الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مساء الأربعاء الأربعاء الماضي، مقدار 45 جنيه في المتوسط، ليصل معدل زيادته خلال الأسبوع الماضي بقيمة وصلت 240 جنيه علي الاقل

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5554 جنيها للبيع و 5582 جنيها للشراء.

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4860 جنيه للبيع و 4885 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 4165 جنيه للبيع و 4187 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3240 جنيه للبيع و 3256 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.88 ألف جنيه للبيع و 39.08 ألف جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3630 دولا للبيع و 3631 دولار للشراء

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمي

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية، خلال تعاملات أمس الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار، وموجة جني أرباح، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ستحدد كملامج السياسة النقدية المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4870 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 25 دولارًا لتسجل 3621 دولار.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ضغوط من الدولار وبيانات أمريكية مرتقبة

يرى محللون أن المعدن الأصفر يواجه ضغوطًا من صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب عمليات جني الأرباح، إلا أن بقاء الأسعار فوق مستوى 3600 دولار يعكس استمرار موجة الصعود، لاسيما بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين وضعفًا في سوق العمل.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

الاموال المضبوطة بالاقصر

ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة

البلوجر ادهم سنجر

فلاح من المنوفية.. النيابة تحقق في بلاغ البلوجر أدهم سنجر بمشاجرة وصلة دهشور

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

دفن الميت

عالم بالأوقاف: هذا أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف منارة العلم والفكر الوسطي المعتدل على مستوى العالم

نائب رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور الأزهر الشريف على مستوى العالم

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد ومقر المقابلات الشخصيَّة لابتعاث إحياء ليالي رمضان 1447هـ

بالصور

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

طريقة عمل خلطة المحشي

طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي
طريقة عمل خلطة المحشي

يحارب أمراضا خطيرة.. 10 فوائد لـ البرقوق

. 10 فوائد لـ البرقوق
. 10 فوائد لـ البرقوق
. 10 فوائد لـ البرقوق

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد