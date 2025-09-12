قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

الذهب
الذهب
محمد صبيح

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في متوسط أسعار الذهب اليوم، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة بدون احتساب المصنعية.

وتأتي هذه الأسعار وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في سوق الذهب، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245606 جنيه5583 جنيه 
عيار 225139 جنيه5118 جنيه 
عيار 214905 جنيه4885 جنيه 
عيار 184204 جنيه4187 جنيه 
عيار 143270 جنيه3257 جنيه 
عيار 122803 جنيه2791 جنيه 
الاونصة174357 جنيه173646 جنيه 
الجنيه الذهب39240 جنيه39080 جنيه 
الأونصة بالدولار3653.90 دولار

أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 174,357 جنيهًا للبيع و173,646 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39,240 جنيهًا للبيع و39,080 جنيهًا للشراء.

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة من الذهب نحو 3653.90 دولارًا، ما يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر الصرف والعرض والطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف قليلًا من محل صاغة لآخر، تبعًا لمصاريف التشغيل وهامش الربح، إضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية التي يتم تحديدها وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.

