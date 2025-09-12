قررت جهات التحقيق تجديد حبس عامل سرق مشغولات ذهبية من منزل في الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا تضرر أحد الأشخاص من سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكنه بالجيزة.

وبالفحص، تبيّن عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بمطعم). وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات الموجودة لدى عميله سيئ النية (مالك محل مشغولات ذهبية)، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.