إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطلين للمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج.



كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين ببيع المواد المخدرة بدائرة قسم المرج.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما عاطلين يقيمان بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدري البودر والآيس، بالإضافة إلى فرد خرطوش وسلاح أبيض “مطواه” وطلقات لذات العيار.

و بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.