حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

شهد اليوم الأحد الموافق 7 من سبتمبر 2025 المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة مراسم حلف اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وجدير بالذكر أن هذه الدفعة الجديدة هي الأولى في تاريخ مجلس الدولة التي تضم قاضيات يتم تعيينهن من بداية السُّلم القضائي بمجلس الدولة، شأنهن في ذلك شأن أقرانهم من قضاة المجلس.

وقد أعرب رئيس المجلس عن اعتزازه بهذه الخطوة التاريخية بانضمام هذه الكوكبة المتميزة من القضاة والقاضيات، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة مجلس الدولة، وتجسيدًا حقيقيًّا لرؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز مشاركتها في السلطة القضائية، والتي تأتي لدعم مسيرة التطور القضائي الشامل الذي تشهده الدولة المصرية من الكوادر الشبابية، وإتاحة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات العصر، خاصة في ظل التحول الرقمي والتحديث المؤسسي المستمر.

وقد أوصى القضاة والقاضيات الجُدد جميعًا بإتقان العمل ومراعاة مصلحة المتقاضين، والتحلي بالنزاهة والعدالة، وتقديم أفضل ما لديهم في عملهم القضائي، قائلا إنكم تحملون أمانة عظيمة ورسالة سامية؛ لحماية الحقوق وصون الحريات وتحقيق العدالة الناجزة