محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن.. واستجابة سريعة لشكاوى أهالي المحلة

شنت الأجهزة التنفيذية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، في استجابة سريعة لما ورد من شكاوى أهالي مركز المحلة الكبرى بشأن جودة الخبز المدعم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالتصدي الفوري لأي تجاوزات تمس حقوق المواطن أو تهدد سلامته، حملة رقابية موسعة استهدفت عدداً من المخابز بقرى شبرا ملكان وعياش التابعة لمركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات تموينية، شملت رصد مخبزين بقرية شبرا ملكان ينتجان خبزًا ناقص الوزن بمعدل 19 جرامًا، إلى جانب ضبط مخبزين بقرية عياش لعدم وجود لوحة تشغيل، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة للعمل.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، تم تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى 4 محاضر أخرى تخص نقص الاشتراطات الصحية داخل المخابز المستهدفة، ليصل إجمالي ما تم تحريره خلال الحملة إلى 12 محضرًا متنوعًا بين مخالفات تموينية وصحية.

ردع مخالفين

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن ملف جودة رغيف الخبز يحتل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل منظومة الدعم، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطن.

كما دعا محافظ الغربية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تحظى بالمتابعة الفورية والتعامل السريع من الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة مطابقة للمعايير.