قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية: لا تهاون في قوت المواطن.. واستجابة سريعة لشكاوى أهالي المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شنت الأجهزة التنفيذية  اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025، في استجابة سريعة لما ورد من شكاوى أهالي مركز المحلة الكبرى بشأن جودة الخبز المدعم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالتصدي الفوري لأي تجاوزات تمس حقوق المواطن أو تهدد سلامته،  حملة رقابية موسعة استهدفت عدداً من المخابز بقرى شبرا ملكان وعياش التابعة لمركز المحلة الكبرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات تموينية، شملت رصد مخبزين بقرية شبرا ملكان ينتجان خبزًا ناقص الوزن بمعدل 19 جرامًا، إلى جانب ضبط مخبزين بقرية عياش لعدم وجود لوحة تشغيل، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة للعمل.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، تم تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى 4 محاضر أخرى تخص نقص الاشتراطات الصحية داخل المخابز المستهدفة، ليصل إجمالي ما تم تحريره خلال الحملة إلى 12 محضرًا متنوعًا بين مخالفات تموينية وصحية.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن ملف جودة رغيف الخبز يحتل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل منظومة الدعم، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطن.

كما دعا محافظ الغربية المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تحظى بالمتابعة الفورية والتعامل السريع من الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة مطابقة للمعايير.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية رقابية مخابز محلات تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد