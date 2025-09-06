ضبط 13 شخصا في مشاجرة بين عائلتين بالشوم والأسلحة بشوارع المحلة

تمكن ضباط مباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط 13 شخص في مشاجرة بين عائلتين بالشوم والأسلحة بشوارع منطقة سكنية بجوار مخزن سركيس بالطريق الدائري "المحلة ـ المنصورة " .

جهود أمنية مشددة



كانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا تلقت اخطارا من شرطة النجده يفيد باندلاع مشاجرة حامية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بجوار مخزن سركيس بنطاق الطريق الدائرة "طنطا ـ المنصورة " .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بخدمات وتشكيلات ودوريات أمنية لردع الخارجين عن القانون .

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من ضبط 13 متهم في الواقعة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.