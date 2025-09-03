ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة وأبناؤها بكسرهم أبواب عش زوجية بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى.



تحرك أمني عاجل



وكانت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة شهدت واقعة اعتداء زوج و شقيقاته وخالهم علي زوجته وأبنائه واقتحموا عش الزوجيه بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة "م.ن" باعتداء زوجها و شقيقاته البنات و خالهم بتكسير باب الشقة وتهديدهم بالقتل وطردها كالحاضنة لأبنائها وارهابها .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودهم لضبط أطراف الاعتداء في الواقعة .

احكام أمني



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط أطراف الاعتداء المذكور .

ضبط المتهمين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.