كلب شرس يهاجم عاملا ويقطم أذنه في المحلة | صور

أصدر الدكتور عادل عبد العزيز مدير هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي مدير الإدارة البيطرية باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية بتدشين حملات لمواجهة أخطار الكلاب الضالة و الشرسة بكافة المناطق السكنية بمدينة المحلة الكبرى .

تحرك عاجل من الطب البيطري



وكانت منطقة السبع بنات التابعة لحي ثان المحلة شهدت تعرض عامل أمن بشركة غزل المحلة لهجوم شرس من كلب ضال وقضم أذنه وأصابه بجروح بالرأس والوجه لولا تدخل عدد من المواطنين المارة أمام أبواب الشركة.

استغاثة المواطنين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لظاهرة انتشار الكلاب الضالة التي تهدد أمن وحياة المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بعدد من المناطق السكنية .

مناشدة محافظ الغربية

كما ناشدت أسر وعائلات المدينة العمالية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وكافة المسئولين بالجهات المعنية بضرورة التحرك سعيا في انقاذ حياة أبنائهم ومواجهة انتشار الكلاب الضالة.