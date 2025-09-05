بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة

أصيب شاب على يد زوجته، بطعنات نافذة بسبب خلافات على مصروف البيت، في المحلة بالغربية، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ باستقبال مستشفى المحلة العام شابا مصابا بجرح نافذ ووجود شبهة جنائية في الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول المحلة، وبسؤال المجني عليه أفاد بأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.

تحرك أمني عاجل

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق معها للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وتبين أن المتهمة متزوجة من المجني عليه منذ سبعة أشهر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.