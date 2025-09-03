بمعاونة أقاربه.. يعتدي على زوجته ويحطم أبواب عش الزوجية بالمحلة

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم واقعة اعتداء زوج و شقيقاته و خالهم علي زوجته وأبنائه واقتحموا عش الزوجيه بسبب خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة "م.ن" باعتداء زوجها وشقيقاته البنات وخالهم بتكسير باب الشقة وتهديدهم بالقتل وطردها كالحاضنة لأبنائها وارهابها .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

بحث عن المتهمين



وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودهم لضبط أطراف الاعتداء في الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.