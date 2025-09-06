قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
أحمد الشيخ : رحلت عن غزل المحلة بسبب "الإدارة"

ياسمين تيسير

أكد أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، الموسم الحالي سيشهد مفاجأت فيما يخص أسماء الأندية في مجموعة تحديد البطل ومجموعة الهبوط، مشددًا على أنه يتوقع تواجد أندية جماهيرية كبيرة لها اسمها وتاريخها ضمن الـ14 فريقًا.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزنت على مستوى ونتائج غزل المحلة في الموسم الماضي، الفلاحين من الأندية التي أكن لها كل تقدير وحب واحترام، ومن أفضل الأندية التي لعبت لها، خصوصًا أني كنت أنافس على لقب هداف الدوري معهم، وبالتالي أتمنى لهم التوفيق والنجاح في إنهاء الموسم في مركز يليق بالنادي وتاريخه.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: طريقة لعب كابتن علاء عبد العال كلاسيكية، هو دائمًا يحاول تجنب الخسارة بالتعادل، وإذا ساعده الحظ وفاز فخير وبركة، النقطة حاليًا غالية في الدوري المصري، وهو يحاول الحفاظ على ما يمتلكه من نقاط، وهذا شيء يحسب له، وبالفعل نجح في حصد 7 نقاط من فوز و3 تعادلات، سجل 3 أهداف ولم تستقبل شباكه هدف.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: قصة رحيلي عن غزل المحلة تتلخص في مجيء عرض من نادي سموحة، قبل انتهاء عقدي بـ4 أشهر، جلست مع الإدارة وأخبرتهم أنني أريد الرحيل كي يستفيد النادي ماديًا مني واستفيد أنا كلاعب، لكنهم رفضوا العرض وقالوا لي بالحرف: "كمل الموسم وبعدين امشي فري"، ورغم تداول قصص كثيرة وغضب الجماهير وبعض المسؤولين فضلت الصمت وقررت الرحيل بعد نهاية عقدي.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: رحلت عن غزل المحلة بعد انتهاء عقدي بعدما رفضت الإدارة الاستفادة من رحيلي، ولم أشعر بالخداع منهم أو برغبتهم في تضييع عرض سموحة.

