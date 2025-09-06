قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بأقل من 400 ألف جنيه.. اركب عربية أوتوماتيك كاملة التجهيزات
الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري
قبل مواجهة المصري.. ملف التجديدات يسيطر على مجلس الزمالك
حمزة الأسد أول مصري مديرا لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض ترخيص السيارات الجديدة 2.5% في أغسطس.. ونيسان تتصدر الملاكي

سيارات
سيارات
كريم عاطف

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن تراجع عدد المركبات الجديدة التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، ليصل الإجمالي إلى 52,482 مركبة "زيرو".

وتوزعت المركبات المرخصة بين 28,013 دراجة نارية، و19,558 سيارة ملاكي، و2,943 مركبة نقل. 

كما أوضح التقرير أن المركبات المصدرة لها وثائق تأمينية شملت: 1,704 مركبة موديل 2022، و1,405 مركبة موديل 2023، و3,066 مركبة موديل 2024، و32,254 مركبة موديل 2025، إضافة إلى 14,053 مركبة موديل 2026.

وسجلت السيارات الملاكي انخفاضا بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، بعدد 19,558 سيارة، وتوزعت بحسب الموديلات على: 341 سيارة موديل 2022، و697 سيارة موديل 2023، و1,348 سيارة موديل 2024، و7,731 سيارة موديل 2025، و9,441 سيارة موديل 2026.

واحتلت شيفرولية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية (إجمالي المركبات) ‏بإجمالي 3,211 مركبة بزيادة 45.8% عن يوليو، تلتها نيسان في المركز الثاني بـ2,892 مركبة بارتفاع 54%، وجاءت إم جي ثالثة بـ1,892 مركبة بعد أن تقدمت مركزا واحدا، ثم هيونداي بـ1,795 مركبة في المركز الرابع، وشيرى خامسة بـ1,627 مركبة.

وفي المراتب التالية جاءت: كيا (1,061 مركبة)، مرسيدس (1,032 مركبة)، تويوتا (963 مركبة)، سكودا (826 مركبة)، رينو (666 مركبة)، تلتها ميتسوبيشي (661 مركبة)، جيتور (607 مركبة)، فولكس فاجن (579 مركبة)، بيجو (463 مركبة)، شانجان (444 مركبة)، وأخيرا رينج روفر بـ52 مركبة فقط.

أما على مستوى السيارات الملاكي، تصدرت نيسان القائمة بـ2,352 سيارة بانخفاض 17.8% عن الشهر السابق (منها 1,203 "صني"، 631 "سنترا"، 315 "قشقاي"، وسيارة واحدة "باترول").

وحلت شيرى ثانية بـ1,720 سيارة بزيادة 5.7%، وتوزعت على: "تيجو 7" (355)، "تيجو 4 برو" (338)، "أريزو 5" (335)، و"تيجو 8" (205).

وفي المركز الثالث جاءت هيونداي بـ1,673 سيارة (منها "توسان" 366، "أكسنت" 305، "إلنترا" 194)، تلتها إم جي بـ1,255 سيارة، ثم كيا خامسة بـ997 سيارة.

وجاءت بعد ذلك: مرسيدس (870 سيارة)، سكودا (784 سيارة)، جيتور (758 سيارة)، تويوتا (708 سيارات)، سواست في أول ظهور لها بـ596 سيارة، ثم ميتسوبيشي (424 سيارة)، فولكس فاجن (528 سيارة)، رينو (489 سيارة)، بي واي دي (438 سيارة)، وأخيرا بيجو (428 سيارة).

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المركبات الجديدة التأمين الإلزامي المركبات المرخصة ترخيص السيارات وثائق تأمينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

Galaxy S26 Ultra

شاهد الفرق.. كيف سيبدو تصميم Galaxy S26 Ultra الدائري بجانب S25 Ultra ذي الحواف الحادة؟

جوجل

تحذير أمني عاجل لمستخدمي أندرويد.. جوجل تؤكد استغلال ثغرتين خطيرتين "دون تدخل منك" وتدعو للتحديث فورًا

مزاد سيارات

مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

بالصور

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا: أضرار صحية خفية قد تهدد حياتك

أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
أبرز مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد