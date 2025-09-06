انخفاض ترخيص السيارات الجديدة 2.5% في أغسطس.. ونيسان تتصدر الملاكي

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن تراجع عدد المركبات الجديدة التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 2.5% مقارنة بالشهر السابق، ليصل الإجمالي إلى 52,482 مركبة "زيرو".

وتوزعت المركبات المرخصة بين 28,013 دراجة نارية، و19,558 سيارة ملاكي، و2,943 مركبة نقل.

كما أوضح التقرير أن المركبات المصدرة لها وثائق تأمينية شملت: 1,704 مركبة موديل 2022، و1,405 مركبة موديل 2023، و3,066 مركبة موديل 2024، و32,254 مركبة موديل 2025، إضافة إلى 14,053 مركبة موديل 2026.

وسجلت السيارات الملاكي انخفاضا بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، بعدد 19,558 سيارة، وتوزعت بحسب الموديلات على: 341 سيارة موديل 2022، و697 سيارة موديل 2023، و1,348 سيارة موديل 2024، و7,731 سيارة موديل 2025، و9,441 سيارة موديل 2026.

واحتلت شيفرولية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية (إجمالي المركبات) ‏بإجمالي 3,211 مركبة بزيادة 45.8% عن يوليو، تلتها نيسان في المركز الثاني بـ2,892 مركبة بارتفاع 54%، وجاءت إم جي ثالثة بـ1,892 مركبة بعد أن تقدمت مركزا واحدا، ثم هيونداي بـ1,795 مركبة في المركز الرابع، وشيرى خامسة بـ1,627 مركبة.

وفي المراتب التالية جاءت: كيا (1,061 مركبة)، مرسيدس (1,032 مركبة)، تويوتا (963 مركبة)، سكودا (826 مركبة)، رينو (666 مركبة)، تلتها ميتسوبيشي (661 مركبة)، جيتور (607 مركبة)، فولكس فاجن (579 مركبة)، بيجو (463 مركبة)، شانجان (444 مركبة)، وأخيرا رينج روفر بـ52 مركبة فقط.

أما على مستوى السيارات الملاكي، تصدرت نيسان القائمة بـ2,352 سيارة بانخفاض 17.8% عن الشهر السابق (منها 1,203 "صني"، 631 "سنترا"، 315 "قشقاي"، وسيارة واحدة "باترول").

وحلت شيرى ثانية بـ1,720 سيارة بزيادة 5.7%، وتوزعت على: "تيجو 7" (355)، "تيجو 4 برو" (338)، "أريزو 5" (335)، و"تيجو 8" (205).

وفي المركز الثالث جاءت هيونداي بـ1,673 سيارة (منها "توسان" 366، "أكسنت" 305، "إلنترا" 194)، تلتها إم جي بـ1,255 سيارة، ثم كيا خامسة بـ997 سيارة.

وجاءت بعد ذلك: مرسيدس (870 سيارة)، سكودا (784 سيارة)، جيتور (758 سيارة)، تويوتا (708 سيارات)، سواست في أول ظهور لها بـ596 سيارة، ثم ميتسوبيشي (424 سيارة)، فولكس فاجن (528 سيارة)، رينو (489 سيارة)، بي واي دي (438 سيارة)، وأخيرا بيجو (428 سيارة).