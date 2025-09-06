قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: لا نستطيع إبلاغ الكونجرس بنطاق أومدة العمليات العسكرية في فنزويلا
عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تضيع ثوابها العظيم
إمكانياته لا تؤهله.. إبراهيم سعيد ينتقد قائد هجوم منتخب مصر
أسرار القمر الدموي | خسوف كلي نادر يزين سماء العالم في سبتمبر.. ماذا يحدث خلال ساعات؟!
طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم
عبدالحليم: مباراة بوركينا فاسو ستكون صعبة على منتحب مصر
خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة علي زعيم كوريا الشمالية
النقل: خط الرورو بين دمياط وتريستا يعزز صادرات مصر ويوفر فرص عمل
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية الروسية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 سبتمبر 2025
5 حيل ذكية تمنع امتصاص الزيت أثناء قلي الباذنجان
تكنولوجيا وسيارات

هوندا تقدم بريليود الجديدة بتصميم الكوبيه.. بهذا السعر

صبري طلبه

تواصل هوندا اليابانية عملاق تصنيع السيارات من تألقها في هذا المجال، بعد أن طرحت الموديل الإنتاجي من السيارة بريليود في السوق الياباني، والتي تنتمي إلى عائلة الكوبيه ذات المظهر الرياضي.

وبعد هذه الخطوة تستعد هوندا لطرح السيارة في الأسواق العالمية في وقت لاحق، بعد الانطلاق في السوق الياباني، لتكون الأحدث من نوعها بين أسطول سيارات الصانع الياباني.

هوندا بريليود

مواصفات هوندا بريليود

زودت هوندا بريليود بنظام e:HEV بتقنية الدفع الهجين، حيث تقدم بعدد 2 محرك كهربائي بقوة 200 حصان، إضافة إلى محرك بنزين سعة 2000 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

هوندا لبريليود

وجاءت هوندا لبريليود بمقدمة تتسم بالشراسة، حيث تضم مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، مع صادم أمامي معزز بفتحات هوائية، وأبواب ثنائية ذات مقابض مخفية، بينما ترتكز على عجلات قياسها 19 بوصة.

هوندا لبريليود

تتميز جنوط هوندا لبريليود بتصميم هندسي أنيق، وعلب زرقاء للمكابح، إضافة إلى تصميم الكوبيه المميز ويظهر بقوة بالجزء الخلفي، حيث تأتي السيارة بلمسات انسيابية تعزز من قوتها في التعامل الحركة الديناميكية للهواء.

هوندا بريليود

وتمتلك هوندا بريليود مقصورة داخلية عصرية، تضم شاشة تعمل باللمس قياسها 9 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، وأخرى بقياس 10.25 بوصة للعدادات، مع مقاعد كهربائي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام ترفيهي صوتي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر.

هوندا بريليود

سعر السيارة هوندا بريليود

تقدم السيارة هوندا بريليود في اليابان بسعر يبدأ من من 6,179,800 ين ياباني، مما يجعلها واحدة من أغلى الإصدارات المقدمة من هوندا.

