هوندا تقدم بريليود الجديدة بتصميم الكوبيه.. بهذا السعر

تواصل هوندا اليابانية عملاق تصنيع السيارات من تألقها في هذا المجال، بعد أن طرحت الموديل الإنتاجي من السيارة بريليود في السوق الياباني، والتي تنتمي إلى عائلة الكوبيه ذات المظهر الرياضي.

وبعد هذه الخطوة تستعد هوندا لطرح السيارة في الأسواق العالمية في وقت لاحق، بعد الانطلاق في السوق الياباني، لتكون الأحدث من نوعها بين أسطول سيارات الصانع الياباني.

مواصفات هوندا بريليود

زودت هوندا بريليود بنظام e:HEV بتقنية الدفع الهجين، حيث تقدم بعدد 2 محرك كهربائي بقوة 200 حصان، إضافة إلى محرك بنزين سعة 2000 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وجاءت هوندا لبريليود بمقدمة تتسم بالشراسة، حيث تضم مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، مع صادم أمامي معزز بفتحات هوائية، وأبواب ثنائية ذات مقابض مخفية، بينما ترتكز على عجلات قياسها 19 بوصة.

تتميز جنوط هوندا لبريليود بتصميم هندسي أنيق، وعلب زرقاء للمكابح، إضافة إلى تصميم الكوبيه المميز ويظهر بقوة بالجزء الخلفي، حيث تأتي السيارة بلمسات انسيابية تعزز من قوتها في التعامل الحركة الديناميكية للهواء.

وتمتلك هوندا بريليود مقصورة داخلية عصرية، تضم شاشة تعمل باللمس قياسها 9 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، وأخرى بقياس 10.25 بوصة للعدادات، مع مقاعد كهربائي، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، نظام ترفيهي صوتي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر.

سعر السيارة هوندا بريليود

تقدم السيارة هوندا بريليود في اليابان بسعر يبدأ من من 6,179,800 ين ياباني، مما يجعلها واحدة من أغلى الإصدارات المقدمة من هوندا.