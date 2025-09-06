أسعار ومواصفات جيلي كولراي موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم جيلي الصينية عدد كبير من سياراتها داخل السوق السعودي، منها النسخة كولراي موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، وتنطلق عبر 3 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 75.555 ريالا للفئة الأولى GL.

محرك وأداء جيلي كولراي موديل 2025

تستمد جيلي كولراي موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج 172 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك DCT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، إضافة إلى معدل استهلاك للوقود 17.8 كم لكل لتر واحد.

جيلي كولراي

تجهيزات ومواصفات جيلي كولراي موديل 2025

تضم جيلي كولراي موديل 2025 باقة من التجهيزات تتضمن، مكابح مانعة للانغلاق، نظام التحكم في قوى الجر، مساعد نزول المنحدرات والمساعدة على تجاوز المرتفعات، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، مثبت سرعة، وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و4 و6 وسائد حسب كل فئة.

جيلي كولراي

كما زودت السيارة بكاميرا 360 درجة، وكاشف النقاط العمياء، للفئة عالية التجهيزات، بالإضافة إلى خاصية الركن التلقائي وشاحن لاسلكي، مع وجود تقنيات أخرى تتضمن شاشة عدادات قياس 10.25 بوصة، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة بقياس 12 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية.

جيلي كولراي

ابعاد وقياسات جيلي كولراي موديل 2025

تعتمد جيلي كولراي موديل 2025 على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و18 بوصة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.600 مم، و4.380 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.810 مم، وارتفاع كلي يبلغ 1.615 مم.

جيلي كولراي

أسعار السيارة جيلي كولراي موديل 2025 في السوق السعودي

تقدم جيلي كولراي موديل 2025 بسعر يبدأ من 75,555 ريالا للفئة الأولى، بينما تقدم الفئة الثانية GK بسعر 82,685 ريالا، ويصل سعر الفئة الثالثة GF كاملة التجهيزات إلى 93,035 ريالا سعوديا.