تبدأ من 699 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصرية

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع بلد المنشأ والعلامات المختلفة منها الفرنسية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية بسعر يبدأ من 699 ألف جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت على محرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 100 حصانًا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بأسعار تتراوح بين 699,000 جنيه للفئة الأولى، و 799,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات.

بيجو 3008

بيجو 3008

تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 2,199,990 جنيه و 2,459,990 جنيه لموديلات 2026، وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

سيتروين C4X

سيتروين C4X

تأتي السيارة  سيتروين C4X بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع زمن تسارع 9.3 ثانية من 0 لـ 100 كم/ساعة، إضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بينما تتراوح أسعار موديلات 2026 بين 1,289,000 جنيه و1,449,000 جنيه.

بيجو 2008

بيجو 2008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 2008 من 1,499,990 جنيه إلى 1,649,990 جنيه، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.3 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانًا، 3 سلندر، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر.

رينو داستر

رينو داستر

تعتمد السيارة رينو داستر على محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع أسعار تتراوح بين 1,224,900 جنيه و1,399,900 جنيه لموديلات 2026.

