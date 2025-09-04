أسعار ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في السعودية

تعد شيفروليه تاهو من ابرز السيارات الرياضية المقدمة من العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

مواصفات شيفروليه تاهو 2025

تحتوي السيارة شيفروليه تاهو على تجهيزات متنوعة منها، كاميرات محيطية 360 درجة، تحذير التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ التلقائية، 6 وسائد هوائية للحماية، مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مساعد البقاء في المسار.

شيفروليه تاهو 2025

تضم السيارة نظام مراقبة النقاط العمياء، حساسات حركة أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، والتدفئة والتبريد، إلى جانب ذاكرة، وشاشة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8 و10.2 بوصة تدعم التطبيقات الذكية.

شيفروليه تاهو 2025

زودت السيارة شيفروليه تاهو 2025 بشاشة عدادات يتراوح قياسها بين 11 و12.3 بوصة، نظام صوتي يصل إلى 10 مكبرات، شاحن لاسلكي للهواتف، بلوتوث، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بصمة لسهولة تشغيل وإيقاف المحرك، قفل مركزي للأبواب.

شيفروليه تاهو 2025

تأتي السيارة شيفروليه تاهو 2025 بمحرك 5300 أو 6200 سي سي، بقوة تتراوح بين 355 و420 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 518 و624 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيك، واستهلاك للوقود بنسبة 9.8 كيلومتر لكل لتر.

شيفروليه تاهو 2025

ترتكز السيارة شيفروليه تاهو 2025 على جنوط ألمنيوم بقياس يتراوح بين 18 و22 بوصة، مع مصابيح أمامية ونهارية LED، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 5.351 مم للطول الكلي، و2.370 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.927 مم.

أسعار شيفروليه تاهو موديل 2025 في السعودية

تقدم شيفروليه تاهو 2025 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 257.900 ريال سعودي.