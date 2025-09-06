إعلامية تنتقد ظهور أحمد مجاهد بالمقصورة الرئيسية في لقاء مصر واثيوبيا

علقت الإعلامية سماح عمار، على ظهور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، في المقصورة الرئيسية بمباراة منتخب مصر ونظيره اثيوبيا.

وكتبت سماح عمار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مفيش أي بروتوكول في العالم يسمح للمهندس أحمد مجاهد اللي ملوش حاليًا أي صفة رسمية داخل اتحاد الكرة إنه يقعد في الصف الأول في المقصورة الرئيسية.. ولا حتي بصفته كرئيس اتحاد كرة سابق منور يا باش مهندس”.

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ترتيب المجموعة

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد المباراة القادمة

ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الاولى.