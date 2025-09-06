أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 6 - 9 - 2025 عدد من المباريات ، أبرزها مباراة إنجلترا ضد أندورا فى تصفيات أوروبا كأس العالم
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
لاتفيا X صربيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إنجلترا X آندورا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أرمينيا X البرتغال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
آيرلندا X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
سان مارينو X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
النمسا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم
نيجيريا X رواندا – الساعة 7 مساء