أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 6 - 9 - 2025 عدد من المباريات ، أبرزها مباراة إنجلترا ضد أندورا فى تصفيات أوروبا كأس العالم

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

لاتفيا X صربيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إنجلترا X آندورا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أرمينيا X البرتغال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

آيرلندا X المجر – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سان مارينو X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

النمسا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

نيجيريا X رواندا – الساعة 7 مساء