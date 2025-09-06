أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ.. شاهد

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ.

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ

وكتب إبراهيم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر عبر التاريخ”.

• 104 مباراة

• 95 مساهمة

• 61 هدف

• 34 أسيست ".

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى.