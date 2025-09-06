منافسات قوية في اليوم الاول للمهرجان الرياضى بنادي الصيد بالإسكندرية

اقيمت أمس الجمعة فعاليات المهرجان الرياضي البحري الذي ينظمه ويستضيفه نادي الصيد المصري بالإسكندرية برئاسة المهندس محمد عشرة فى الفترة من ٥ سبتمبر وحتى ٦ سبتمبر ،

و شهد اليوم الأول من المهرجان فعاليات العديد من الرياضات المائية البحرية والترفيهية ومنها الكانوي والكياك وكرة الماء والسباحة مسافات طويلة بالإضافة لعرض لفريق الغطس بالنادي ،

ويشمل مهرجان الصيد مسابقة الجر والجيجنج والكاستنج لأسماك الاناشي والدراج والوقار والكبريت والحصان والعضاض ومن شروطها ألا يزيد الفريق عن فردين بالإضافة للبحري ويمكن اصطحاب ناشىء.

كما يضم مهرجان الصيد مسابقة التسقيط ومن شروطها ألا يزيد الفريق عن ثلاثة أفراد بالإضافة للبحري و ناشىء لا يزيد عن 18 سنة.



وشهد اليوم الأول من المهرجان أجواء حماسية ومشاركة كبيرة وإشادة قوية من الحضور.

يأتي هذا المهرجان حرصاً من نادي الصيد على دعم الرياضات المائية وخاصة رياضة صيد الاسماك و العمل على نشرها وتوسيع قاعدة ممارسيها.