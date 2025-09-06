تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا

علق أيمن يونس نجم الزمالك السابق، علي أداء لاعبي منتخب مصر أمام أثيوبيا.

وقال أيمن يونس، في تصريحات إذاعية: "حسام حسن أدار الماتش بشكل مميز.. لكن عانينا من الرعونة".

ونجح منتخب مصر في الفوز على منتخب إثيوبيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الأول

وسجل محمد صلاح ، هدف منتخب مصر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من المباراة بعد عرقلة محمود حسن تريزيجيه، والهدف الثاني سجله عمر مرموش من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 45+2 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع إثيوبيا للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ترتيب المجموعة

وبذلك الفوز عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولي برصيد 19 نقطة ليبتعد بـ 5 نقاط كاملة عن منتخب بوركينا فاسو الذي ينافس المنتخب للصعود لكأس العالم 2026، وتوقف رصيد منتخب إثيوبيا عن النقطة 6 ليحتل المركز الخامس بالمجموعة.

موعد المباراة القادمة

ويلتقي منتخب مصر بمنتخب بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى.