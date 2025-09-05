أسرة فتاة تتهم طبيبا بالتسبب في إصابتها بالشلل والعمى بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة تعرض فتاة للشلل ومضاعفات العمي عقب إجرائها عملية تكميم معدة وتحويل مسار علي يد أحد الأطباء داخل أحد المستشفيات الخاصة.

تحرك عاجل من جهات التحقيق

كما كلف المحامي العام لنيابات شرق طنطا في تعليماته المستشار فادي مجدي وكيل نيابة أول المحلة بأخذ أقوال أسرة الفتاة الضحية واستدعاء الطبيب مجري عملية تكميم المعدة للاستماع لردوده حول ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بعرض الفتاة المصابة علي الجهات الفنية بالطب الشرعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

بلاغ من أسرة الفتاة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة "م.ن"28 سنة مقيمة بنطاق دائرة مركز سمنود ضد المدعو "ح.ع" اخصائي الجهاز الهضمي والجراحة العامة بالتسبب في إصابتها بالشلل النصفي ومضاعفات عمي العين عقب إجرائه لها جراحة تكميم المعدة وتحويل المسار .

اتهام الطبيب

وأفادت أسرة الفتاة الضحية بأنهم توجهوا للطبيب ورجح لهم إجراء العملية عقب تخطي وزن ابنتهم 170 كيلو جراما واتفق معهم علي إجراء العملية الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة بنطاق دائرة القسم فضلا عن تعرض ابنتهم لمضاعفات تسببت في تدهور حالتها الصحية.



وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية جهودها لتحديد موقع عيادة الطبيب المذكور لعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.