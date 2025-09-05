قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
حوادث

أسرة فتاة تتهم طبيبا بالتسبب في إصابتها بالشلل والعمى بالمحلة

الغربية أحمد علي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي المستشار محمد شعبان رئيس نيابة أول المحلة بضرورة فتح باب التحقيق العاجل في واقعة تعرض فتاة للشلل ومضاعفات العمي عقب إجرائها عملية تكميم معدة وتحويل مسار علي يد أحد الأطباء داخل أحد المستشفيات الخاصة.

تحرك عاجل من جهات التحقيق 

كما كلف المحامي العام لنيابات شرق طنطا في تعليماته المستشار فادي مجدي وكيل نيابة أول المحلة بأخذ أقوال أسرة الفتاة الضحية واستدعاء الطبيب مجري عملية تكميم المعدة للاستماع لردوده حول ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بعرض الفتاة المصابة علي الجهات الفنية بالطب الشرعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

بلاغ من أسرة الفتاة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة "م.ن"28 سنة مقيمة بنطاق دائرة مركز سمنود ضد المدعو "ح.ع" اخصائي الجهاز الهضمي والجراحة العامة بالتسبب في إصابتها بالشلل النصفي ومضاعفات عمي العين عقب إجرائه لها جراحة تكميم المعدة وتحويل المسار .

اتهام الطبيب 

وأفادت أسرة الفتاة الضحية بأنهم توجهوا للطبيب ورجح لهم إجراء العملية عقب تخطي وزن ابنتهم 170 كيلو جراما واتفق معهم علي إجراء العملية الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة بنطاق دائرة القسم فضلا عن تعرض ابنتهم لمضاعفات تسببت في تدهور حالتها الصحية.


وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية جهودها لتحديد موقع عيادة الطبيب المذكور لعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية فتاة عملية تكميم معده مضاعفات العمي مستشفي طبيب المحلة

