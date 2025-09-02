ميدو: ريبيرو لم يكن مناسبا للأهلي ورحيله قرار في محله

أبدى أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك الأسبق، رأيه في رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو عن تدريب الأهلي، مؤكدًا أن القرار جاء في توقيت صحيح بعد سلسلة من النتائج السلبية.

رحيل ريبيرو بعد خسارة أمام بيراميدز

الأهلي كان قد أعلن رسميًا نهاية مشوار ريبيرو مع الفريق عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في الدوري المصري، وهو ما اعتبره ميدو "خطوة صحيحة بنسبة 100%".

ميدو أوضح أن اختيار ريبيرو من البداية لم يكن مناسبًا لنادٍ بحجم الأهلي، قائلاً:"منذ أول يوم له مع الفريق ظهر بوضوح أنه ليس الرجل المناسب، سواء من خلال إدارته الفنية أو تصريحاته الإعلامية، وحتى سيرته الذاتية لم تكن على مستوى التحدي".

كما أشار إلى أن شخصية المدرب لم تتوافق مع طبيعة اللاعبين والجماهير، موضحًا أن "الأهلي كان يغامر بتعيينه، وخبراته محدودة جدًا".

اللاعب الدولي السابق شدد على أن اللاعبين في مصر وإفريقيا يحتاجون إلى مدرب يثير حماسهم ويحفزهم داخل وخارج الملعب، مضيفًا:"حتى المقربون من ريبيرو لم يصدقوا أنه يقود الأهلي، تصريحاته بعد المباريات لم تكن تعكس حجم وقيمة النادي".

ميدو أكد أن ما بعد ريبيرو سيكون أفضل، مشددًا على أن أي مدرب قادر على استغلال العناصر الموجودة سيعيد الأهلي إلى طريق الانتصارات.



وعن الزمالك، أشار إلى أن النادي يحاول تكرار تجربة المدرب السابق جوميز من خلال التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، معترفًا بأن رحيل جوميز كان من أصعب اللحظات بالنسبة له كزملكاوي.